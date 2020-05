Viele träumen davon mit Sportwetten den großen Gewinn zu machen. Ist es wirklich möglich mit Sportwetten reich zu werden?

Jeder aktive Sportwetter hat bestimmt schon einmal darüber nachgedacht, wie es wäre von Tipps leben zu können. Es gibt tatsächlich einige Profis, die mit dem Wetten ihren Lebensunterhalt verdienen. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit von Sportwetten reich zu werden sehr gering ist.

Die Anzahl der dauerhaft erfolgreichen Wetter liegt deutlich unter einem Prozent. Trotzdem gibt es einige Menschen, die das Wetten zum Beruf gemacht haben.

Voraussetzungen

Grundvoraussetzung ist Erfahrung. Es ist unmöglich für Anfänger direkt Profite einzufahren. Profis benötigen Jahre, um ihr gewünschtes Niveau zu erreichen. Emotionen, Wünsche und Sympathie haben im Wettgeschehen wenig zu suchen. Wer Geld aus Sympathie auf seine Lieblingsmannschaften platziert, wird langfristig kaum erfolgreich sein.

Fachwissen ist ausschlaggebend. Jeder Sportwetter sollte informiert sein über die Wettmärkte und Quoten. Weiters ist es essentiell sich im Sportgeschehen genau auszukennen. Dazu zählt, dass man Details der Teams, Sportler und deren Stärken und Schwächen kennt.

Eine weitere Voraussetzung um von Sportwetten leben zu können, ist finanzieller Rückhalt. Der Lebensunterhalt muss gesichert sein und das Startkapital muss entsprechend hoch sein, um in die Profiszene einsteigen zu können. Wer von Sportwetten leben will, darf nicht kurzfristig denken.

"Sportwetten arbeiten"

Wer das Wettgeschäft professionell betreiben möchte, muss auch wirklich arbeiten. Es reicht definitiv nicht aus eine Stunde am Tag am Computer zu sitzen und willkürlich Tipps abzugeben. Vor jedem Tipp ist eine detaillierte Analyse notwendig. Es werden Informationen zu Mannschaften und Sportlern gesammelt und eine Finanzstrategie erstellt. Weiters ist eine ordentliche Buchführung durchzuführen, wie in jedem anderen Geschäft.

Tricks der Profis

Profis halten in der Regel Abstand von Kombinationswetten. Trotz verlockender Quoten, ist das Risiko hier einfach zu hoch. Erfolgreiche Sportwetter setzen außerdem oft auf unwichtigere Ereignisse, Nebenmärkte und Nebenligen. Berufsspieler verzichten außerdem auf Livewetten, da eine genauere Analyse aufgrund des Zeitfaktors nicht möglich ist. Wichtig ist den Profis zusätzlich auf wirklich gute Quoten zu setzen.

Fazit: Man kann von Sportwetten leben, aber es ist nicht unbedingt erstrebenswert.

Sportwetten sind eigentlich darauf ausgelegt der Unterhaltung zu dienen. Ohne finanziellen Druck, kann das Wetten genossen werden und die Freude an kleinen Gewinnen ist umso größer. Es gelingt nur in Ausnahmefällen, das jemand von Sportwetten leben kann. Um das Wetten zum Beruf zu machen ist jahrelange Erfahrung,