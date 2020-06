Minus für Sportwetten durch Corona

Der coronabedingten Absagen von Sportveranstaltungen betreffen Sportwetten Anbieter enorm.

Wegen der Absage der Sportereignisse durch die Corona Krise ist die Nachfrage für Sportwetten eingebrochen. Zum Glück nimmt der Sport langsam wieder Fahrt auf.

Vom Boom zum unerwarteten Verlust

Eigentlich boomt die Branche der Sportwetten in den letzten Jahren, doch mit dem Einbruch durch den Corona Virus hat die Spate jetzt auch zu kämpfen. Laut Studie sollen die Bruttoerlöse bei Sportwetten um ca 45% beziehungsweise 145 Millionen Euro einbrechen. Die Absagen der Sportevents und Verschiebung auf unbestimmte Zeit hat bei der Branche große Unsicherheit ausgelöst. Die Verschiebung vom Olympia und der Fußball-EM führt weiters zu Enttäuschung.

Not macht erfinderisch

In der Zeit des Lockdowns haben einige Anbieter nach Alternativen gesucht und den virtuellen Sport ins Programm aufgenommen. Natürlich konnte das die unzähligen Sportereignisse nicht ersetzen, aber die Wette auf E-Sports war für manche Sportfans zumindest ein kleiner Trost.

Sponsoring als zusätzliche Last

Ein weiteres Problem mit dem Wettanbieter zu kämpfen haben ist, dass sie Sponsoren von einigen Teams und Sportevents sind. Daher müssen sie neben dem Wetteinbruch auch noch den lahmgelegten Sport weiter mitfinanzieren.

Zum Glück haben die Fußball Bundesligen in Deutschland und Österreich wieder gestartet. Weiters plant die Formel 1 das Comeback. Auch einzelne Turnierserien im Tennis finden wieder statt. So, sollte sich die Lage für Wettanbieter hoffentlich von nun an wieder verbessern.