Was muss man vor der Registrierung bei einem Wettanbieter beachten? Wir haben die wichtigsten Kriterien für euch um sicher und erfolgreich zu wetten.

Heutzutage gibt es eine unerschöpfliche Auswahl an Wettanbietern, da kann man leicht den Überblick verlieren. Mit den folgenden Kriterien findet jeder Wett-Interessierte den passenden Anbieter für seine Vorlieben. So kann erfolgreich und sicher mit dem Wetten losgelegt werden.

Bevor man eine Wette platziert, sollte man überlegen, bei welchem Anbieter man am besten aufgehoben ist. Jeder Anbieter hat seine Vor- und Nachteile.

Quotenschlüssel beachten und mehr Gewinn erhalten

Dabei achten sollte man auf Angebot und Quotenschlüssel. Je höher der Quotenschlüssel, desto mehr Anteil der Umsätze gehen in die Tasche des Kunden. Der Anbieter behält damit einen geringeren Anteil ein.

Besondere Deals ausnutzen

Manchmal gibt es auch besondere Deals wie zum Beispiel zum Champions League Finale. Zu solchen Anlässen überbieten sich die Anbieter und geben im Konkurrenzkampf unglaubliche Quoten heraus. Meist gibt es hier auch besondere Deals für Neukunden.

Lästige Gebühren bei Wettkontos sparen

Ein weiterer Indikator sind die Wettkonto Einzahlungen. Bevor man eine Wette platziert, muss man einen gewissen Betrag auf das Wettkonto einzahlen. Bei Eröffnung des Kontos sollte man darauf achten, ob bei der Einzahlung Gebühren und Spesen anfallen. Gerade bei Wettfans, die mit höheren Einsätzen spielen, können solche Gebühren schwer ins Gewicht fallen. Der Einsatz sowie der Gewinn kann bei Gebühren oder Spesen geschmälert werden.

Vorteil bei Zahlung mit PayPal

Viele Anbieter bieten eine Einzahlung mittels PayPal an, was als Vorteil für den Kunden gilt. Die Einzahlung erfolgt nicht nur schneller, man kann außerdem von den Geschäftsbedingungen von PayPal profitieren. So bleiben Bank und Kreditkartendaten anonym und der Empfänger übernimmt die Gebühren. Ein Vergleich lohnt sich, um lästige Gebühren zu sparen.

Jederzeit und überall wetten mit Mobile Apps

Viele Webanbieter geben sich mit einer für mobile Geräte optimierten Website zufrieden. Einige Anbieter haben allerdings auch eine eigene Mobile App auf den Markt gebracht. Der Vorteil einer App ist, dass du unglaublich schnell und jederzeit auf deine Online Sportwette zugreifen kannst. Mit dem System bist du außerdem sicher eingeloggt.

Kann ich auf meine Lieblings-Sportarten wetten?

Im Vergleich, sollte man auch immer die angebotenen Sportarten vergleichen und die Wettmärkte der einzelnen Sportarten. Die Höhe des Quotenschlüssels für die Sportarten muss auch beachtet werden.

Live dabei und Live wetten und mit Cash Out mit geringem Gewinn frühzeitig aussteigen

Du möchtest live mitwetten? Manche Online Anbieter bieten eine Funktion zum live wetten an. Hier werden jederzeit während des Spiels Wetten abgegeben und die Quoten verändern sich je nach Spielverlauf. Wer schon vor dem Spiel gewettet hat, kann auch den Schade verringern und frühzeitig mit der Cash Out Funktion aussteigen und damit mit einem geringeren Gewinn oder Verlust aussteigen.