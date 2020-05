Wie funktionieren Sportwetten eigentlich? Was bedeuten die Wettquoten und wie wird Gewinn erzielt?

Eine Sportwette ist eine Wette bei der Geldeinsätze auf Sportevents gesetzt werden. Sportwetten funktionieren eigentlich ziemlich einfach. Sportwetten sollen eine Freizeitgestaltung für Sportfans sein, welche eventuell hin und wieder ein paar zusätzliche Euros in die Kassa bringen.

So funktionierten Sportwetten:

Wettanbieter geben die Wettquoten vor, die der User annehmen oder ablehnen kann. Die Wertigkeit von Sportwetten wird immer in der Quote dargestellt. Die Quote ist die vom Wettanbieter berechnete Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines bestimmten Ereignis.

1. Der Buchmacher bewertet das Sportereignis und legt die Ausgangswahrscheinlichkeit fest anhand welcher Quoten berechnet werden.

2. Der Anbieter seine Gewinnmarge ein, aus der sich die realen Wettquoten ergeben.

3. Auf diese Quote platziert dann der Kunde seinen Einsatz. Die Betragsberechnung erfolgt durch die Multiplikation von Wettquote und Einsatz.

Mit der Buchmarge hat der Wettanbieter einen kleinen Vorteil. Grundlage für das Tippen sind die Quotierungen, wenn diese fair und solide gestaltet sind, hat der User Chancen Gewinne zu machen.

Es gibt kein besonders Geheimnis hinter Sportwetten. Es gilt die Angebote der Buchmacher zu verstehen und dementsprechend einen Einsatz zu machen. Der Wettanbieter ist durch die Marge immer im Vorteil. Diesen gilt es auszugleichen, ehe dauerhaft Profite folgen.