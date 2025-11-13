Starke Mitte, starker Körper: Warum Core-Training der Schlüssel zu Stabilität und Balance ist

Eine starke Mitte ist das Kraftzentrum des Körpers – sie hält uns aufrecht, schützt den Rücken und sorgt für Balance in jeder Bewegung.
Der Core umfasst mehr als nur die Bauchmuskeln: Auch Rücken-, Becken- und Hüftmuskulatur spielen zusammen. Wer diese tiefen Muskelschichten gezielt trainiert, verbessert Haltung, Stabilität und Leistungsfähigkeit – im Alltag ebenso wie beim Sport.
1. Ausfallschritt vorwärts (Lunge)
- Basic: Einen Schritt nach vorn machen und das hintere Knie kurz Richtung Boden senken.
- Fortgeschritten: Den klassischen Ausfallschritt kontrolliert ausführen und das Gleichgewicht halten.
- Profi: Beim Hochdrücken explosiv abspringen und sanft in den nächsten Ausfallschritt landen.
2. Bird Dog (Rücken- und Core-Stabilität)
- Basic: Abwechselnd nur Arm oder Bein ausstrecken und kurz halten.
- Fortgeschritten: Gegengleichen Arm und Bein gleichzeitig anheben und diagonal halten.
- Profi: Ein Miniband um Hände und Füße legen, um den Widerstand zu erhöhen.
3. Seitstütz (Side Plank)
- Basic: Auf der Seite stützen, Knie am Boden lassen und Hüfte anheben.
- Fortgeschritten: Beide Beine strecken und den Körper in einer geraden Linie halten.
- Profi: Die Hüfte langsam absenken und wieder heben – sogenannte Hip Dips.
4. Superman (Rückenstrecker-Übung)
- Basic: Arme und Beine gleichzeitig anheben und 2 Sekunden halten.
- Fortgeschritten: Die Position 5 Sekunden stabil halten, ohne den Rücken zu überstrecken.
- Profi: Dynamisch ausführen – Arme und Beine abwechselnd anheben und senken.