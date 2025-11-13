Alles zu oe24VIP
Core-Workout

Starke Mitte, starker Körper: Warum Core-Training der Schlüssel zu Stabilität und Balance ist

13.11.25, 10:58
Teilen

Eine starke Mitte ist das Kraftzentrum des Körpers – sie hält uns aufrecht, schützt den Rücken und sorgt für Balance in jeder Bewegung. 

Der Core umfasst mehr als nur die Bauchmuskeln: Auch Rücken-, Becken- und Hüftmuskulatur spielen zusammen. Wer diese tiefen Muskelschichten gezielt trainiert, verbessert Haltung, Stabilität und Leistungsfähigkeit – im Alltag ebenso wie beim Sport.  

1. Ausfallschritt vorwärts (Lunge)

  • Basic: Einen Schritt nach vorn machen und das hintere Knie kurz Richtung Boden senken.
  • Fortgeschritten: Den klassischen Ausfallschritt kontrolliert ausführen und das Gleichgewicht halten.
  • Profi: Beim Hochdrücken explosiv abspringen und sanft in den nächsten Ausfallschritt landen.

2. Bird Dog (Rücken- und Core-Stabilität)

  • Basic: Abwechselnd nur Arm oder Bein ausstrecken und kurz halten.
  • Fortgeschritten: Gegengleichen Arm und Bein gleichzeitig anheben und diagonal halten.
  • Profi: Ein Miniband um Hände und Füße legen, um den Widerstand zu erhöhen.

3. Seitstütz (Side Plank)

  • Basic: Auf der Seite stützen, Knie am Boden lassen und Hüfte anheben.
  • Fortgeschritten: Beide Beine strecken und den Körper in einer geraden Linie halten.
  • Profi: Die Hüfte langsam absenken und wieder heben – sogenannte Hip Dips.

4. Superman (Rückenstrecker-Übung)

  • Basic: Arme und Beine gleichzeitig anheben und 2 Sekunden halten.
  • Fortgeschritten: Die Position 5 Sekunden stabil halten, ohne den Rücken zu überstrecken.
  • Profi: Dynamisch ausführen – Arme und Beine abwechselnd anheben und senken.
