Starke Mitte, starker Körper: Warum Core-Training der Schlüssel zu Stabilität und Balance ist

Eine starke Mitte ist das Kraftzentrum des Körpers – sie hält uns aufrecht, schützt den Rücken und sorgt für Balance in jeder Bewegung.

Der Core umfasst mehr als nur die Bauchmuskeln: Auch Rücken-, Becken- und Hüftmuskulatur spielen zusammen. Wer diese tiefen Muskelschichten gezielt trainiert, verbessert Haltung, Stabilität und Leistungsfähigkeit – im Alltag ebenso wie beim Sport. 1. Ausfallschritt vorwärts (Lunge) Basic: Einen Schritt nach vorn machen und das hintere Knie kurz Richtung Boden senken.

Fortgeschritten: Den klassischen Ausfallschritt kontrolliert ausführen und das Gleichgewicht halten.

Profi: Beim Hochdrücken explosiv abspringen und sanft in den nächsten Ausfallschritt landen. 2. Bird Dog (Rücken- und Core-Stabilität) Basic: Abwechselnd nur Arm oder Bein ausstrecken und kurz halten.

Fortgeschritten: Gegengleichen Arm und Bein gleichzeitig anheben und diagonal halten.

Profi: Ein Miniband um Hände und Füße legen, um den Widerstand zu erhöhen. 3. Seitstütz (Side Plank) Basic: Auf der Seite stützen, Knie am Boden lassen und Hüfte anheben.

Fortgeschritten: Beide Beine strecken und den Körper in einer geraden Linie halten.

Profi: Die Hüfte langsam absenken und wieder heben – sogenannte Hip Dips. 4. Superman (Rückenstrecker-Übung) Basic: Arme und Beine gleichzeitig anheben und 2 Sekunden halten.

Fortgeschritten: Die Position 5 Sekunden stabil halten, ohne den Rücken zu überstrecken.

Profi: Dynamisch ausführen – Arme und Beine abwechselnd anheben und senken.