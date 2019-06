Albino-Panda tappt in Fotofalle

Der Albino-Panda mit dem gänzlichen weißen Fell und roten Augen wurde mittels Fotofalle dokumentiert. Das Tier tappte im Wolong-Naturreservat in der chinesischen Provinz Sichuan in die Fotofalle. Dessen Sichtung gilt als Welt-Sensation sowie als Nachweis, dass es unter den großen Pandas, die in der Regel ein schwarz-weiß geflecktes Fell haben, auch Albinismus gibt. Der, aufgrund seines Felles, besonders scheue Bär ist, laut chinesischen Experten, ein bis zwei Jahr jung.

Der Panda gehört zu den bedrohten Tierarten unseres Planeten.

Unsere Tiere - Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 02. Juni 2019, können Sie hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe von Unsere Tiere: 9. Juni um 18:30 Uhr.