tierschutz

Das Kuh-Kalb Bibi kam ohne Augen auf die Welt. Am Pferdegnadenhof Edelweiss in der Steiermark hat es eine neue Heimat gefunden.

Bibi kam auf einem Bergbauernhof in der Steiermark mit einem Geburtstfehler zur Welt. Das Kälbchen wurde ohne Augen geboren. In der Nutztierwirtschaft hätte Bibi keine Zukunft gehabt. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe fand das Kalb einen neuen Platz am Pferdegnadenhof Edelweiss in Wildon, 20 Kilometer von Graz entfernt. Dort wird Bibi an ein Leben ohne Augen herangeführt, an menschliche Stimmen und an eine "unsichtbare" Herde gewöhnt. Im Herbst soll auch Bibis Mutter aus dem landwirtschaftlichen Betrieb in dem sie derzeit lebt zu ihrem Kalb übersiedeln.

