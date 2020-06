Die Aktivistin, Autorin und Podcasterin Madeleine Alizadeh, bekannt als Dariadaria, ist nun Patin von drei jungen Störchen.

Madeleine Alizadeh, die sich bisher schon stark für den Tierschutz und auch immer wieder für Kampagnen von Vier Pfoten engagiert hat, ist von ihrer neuen Rolle als "Storchengodl" sehr angetan. „Ich bin ja ursprünglich halb Tirolerin, halb Perserin. Und ich finde es wirklich schön, nun die „Godl“, wie wir in Tirol sagen, von drei so faszinierenden Wesen zu sein. Es ist beruhigend zu wissen, dass sie hier in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS) so gut versorgt werden.“

Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit gemeinsam mit Vier Pfoten-Direktorin Eva Rosenberg und dem wissenschaftlichen Leiter der EGS, Dr. Hans Frey, bekamen die Jungstörche die Namen Trude, Marianne und Rudi. Sie sind die Kinder des EGS-Storchenpaares Mona und Louis.

Eva Rosenberg freut sich über die prominente Unterstützung: „Madeleine ist eine starke Stimme für den Tier- und Umweltschutz und dabei einfach zu 100 Prozent glaubwürdig.“ Dr. Hans Frey zeigte sich ebenfalls beeindruckt: „Sie hat schon viel Wissen mitgebracht. Es war daher eine Freude, sie durch unsere Station zu führen und ihr unsere Arbeit zu zeigen.“

Die drei Storchenkinder sind Ende April geschlüpft. Sie werden von ihren Eltern Louis und der flugunfähigen Mona-Lisa liebevoll betreut. Das Schöne daran ist, dass auch dauerinvalide Pfleglinge wie Mona bei uns eine sinnvolle Aufgabe haben. Das ist aber auch nicht zuletzt dem Engagement von Prominenten wie Madeleine Alizadeh zu verdanken. Als Patin macht sie diese wichtige Arbeit im Tier- und Artenschutz sichtbar.

