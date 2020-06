Vier Pfoten und der Konsumentenschutz der AK Oberösterreich untersuchen den Kennzeichnungs-Dschungel die Qualität von Schweinefleisch garantieren soll.

Die beiden Organisationen haben sich die gesetzlichen Bedingungen für die Schweinemast und Labels für Schweinefleisch genauer angesehen. Sie kommen zum Schluß: Die gesetzlichen Mindeststandards sind aus Tierschutzsicht viel zu schwach. Das für österreichisches Schweinefleisch am meisten verwendete AMA-Gütesiegel geht über die gesetzlichen Kriterien kaum hinaus. Bio Austria sowie auch das AMA-Biosiegel und AMA+Tierwohl bedeuten Verbesserungen fürs Tier, wenn auch keine hohen Tierwohl-Standards in allen Bereichen.



„98 Prozent des österreichischen Schweinefleisches stammen aus konventioneller Tierhaltung, das bedeutet, es werden im überwiegenden Teil der Fälle alleine diese gesetzlichen Mindeststandards erfüllt. Das betrifft auch das Standard-AMA-Gütesiegel“, erklärt Vier Pfoten-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. „Das heißt auch: Die betäubungslose Ferkelkastration ist erlaubt, Vollspaltenböden sind erlaubt, es gibt keine verpflichtende Einstreu, ein viel zu geringes Platzangebot, Schwänze werden routinemäßig kupiert. Aus Tierschutzsicht ist das völlig ungenügend. Hier werden die Tiere dem Haltungssystem angepasst und dafür zurechtgestutzt. Es sollte aber genau umgekehrt sein: Die Haltung sollte den Bedürfnissen der Tiere angepasst sein.“



Beim Thema Transport und Schlachtung garantiere alleine das Vier Pfoten-Gütesiegel Tierwohl-Standards heißt es. „Auch die Bio-Austria-Haltung endet leider im Moment, in dem der Transport zum Schlachthof losgeht“, sagt Weissenböck. „Dabei sind gerade Transport und Schlachtung extrem heikel und ganz erhebliche Stressfaktoren für die Tiere.“ Beim „Tierschutz-kontrolliert“-Gütesiegel werden neben Tierwohl-Kriterien bei der Haltung daher auch strenge Richtlinien für diese Bereiche gefordert und kontrolliert.

