Gepardenschmuggel: Vier Pfoten hilft im Somaliland

Die selbsterklärte autonome Region stellt die wichtigste Transit-Route für Geparden dar, die meist aus Ostafrika geschmuggelt werden. Der Handel mit Geparden floriert aufgrund der hohen Nachfrage nach Wildtieren als Haustiere und Statussymbole, insbesondere in den Golfstaaten.

Die Geparden haben ihren Ursprung vermutlich in Äthiopien, Nordkenia, Somalia und Somaliland, und werden üblicherweise von der Küste Somalilands aus geschmuggelt. Aufgrund der illegalen Natur des Handels ist es schwierig, die Anzahl der verkauften Tiere zu verfolgen.

„Einen Geparden oder eine andere Wild- oder Großkatzenart als Haustier zu halten, ist nicht nur extreme Tierquälerei, sondern auch gefährlich für die Besitzer und andere, die in direkten Kontakt mit den Tieren kommen könnten“, so die Leiterin von Vier Pfoten.

Rasanter Anstieg von Ausbeutung





In ganz Afrika leben weniger als 7.500 Geparden in freier Wildbahn, verglichen mit einer Population von 100.000 vor hundert Jahren. Da 80 Prozent der wilden Geparden außerhalb von Schutzgebieten leben, haben sie dadurch engeren Kontakt zum Menschen, was den Konflikt verschärft und die Tiere zu leichter Beute für Wilderer macht.