Giraffe Manor: Frühstück mit Giraffen

Giraffe Manor bietet die Gelegenheit, Urlaub mit und mitten unter Giraffen zu machen. Das Boutique-Hotel gehört zu einem 1930 und in kolonialem Stil erbauten Anwesen in Langata, einem Vorort der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Auf dem 140 Hektar großen Grundstück kann man neben Giraffen auch Warzenschweine, Buschböcke und kleine Antilopen antreffen. Insgesamt hat das Hotel zehn Schlafzimmer, die alle gemütlich eingerichtet sind und ein heimisches Gefühl vermitteln. In Giraffe Manor kann es schon passieren, dass Giraffen Gästen bei ihren Essen Gesellschaft leisten.

Unsere Tiere - Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 02. Juni 2019, können Sie hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe von Unsere Tiere: 9. Juni um 18:30 Uhr.