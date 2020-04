Handelsverbot in China: Chance für viele Tiere

Erstmals, seit bestehen der Volksrepublik, haben die kommunistischen Funktionäre den landesweiten Verkehr des Wildtierhandels beschlossen. Ausschlag dafür war der Coronavirus.





Haltung nicht verboten





Um das Leben und die Gesundheit der Menschen zu schützen, wurde das Verbot per Gesetz festgelegt. Ob es Wirkung zeigen wird? Naturschützer sind da eher skeptisch. „Das Verbot bezieht sich auf an Land lebende wilde Wirbeltiere, das heißt Hunde, Katze und generell Haustiere sind von dem Verbot nicht betroffen. Es bezieht sich nur auf den Verzehr – nicht auf andere Nutzung“, so ein WWF-Sprecher.

Niemand nutzt Wildtiere so intensiv wie China – sei es legal, oder illegal. Entsprechend bedeutsam ist es für den weltweiten Artenschutz, den Handel mit diesen Tieren in China einzudämmen.