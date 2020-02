Jagd auf Elefanten wieder aufgenommen

Das Land erhofft sich durch die Auktion, bei dem Elefanten ersteigert werden können, viel Geld. Jahrelang hat sich Botswana als Tier- und Naturfreund ausgegeben. Die Regierung argumentiert diesen Rückschlag damit, dass es sich hierbei nur um ein paar wenige Dickhäuter handelt, die betroffen sind, die nur in streng definierten Zonen gejagt werden dürfen.



Politisches Wahlversprechen



Die Elefantenjagd hat einen politischen Hintergrund: Sie zu erlauben ist ein Wahlversprechen des neu gewählten Präsidenten Masisi. Er betreibt eine Art „Elefantenpopulismus“, die Rüsseltiere sind in Botswana nämlich alles andere als beliebt: Immer wieder dringen sie in Dörfer ein, richten dort Schäden an und greifen sogar Menschen an.

