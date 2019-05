Klares Nein zur Jagd auf Wölfe

Rund 30 Wölfe leben in Österreich in freier Wildbahn. Zuvor wurde sein Fehlen bedauert und verschiedene Anstrengungen zur Wiederansiedelung gemacht. Nun werden getötete Nutztiere als Wolfsrisse deklariert, auf DNA-Spuren von Wölfen untersucht und im Zweifelsfalle auch diesen zugeordnet. Das hat zur Folge, dass im Nationalrat plötzlich wieder wolfsfreie Zonen diskutiert sowie die Aushebelung der EU-Artenschutzverordnung in Erwägung gezogen werden.

Helfen Sie mit den kleinen österreichischischen Wolfsbestand zu schützen. Werden Sie Wolfs-Pate und leisten damit einen Beitrag zu Gleichgewicht in der Natur!

