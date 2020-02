Klimakrise bedroht Pinguin-Kolonien

In der Antarktis ist es aktuell bis zu fünf Grad wärmer, als üblich.

Vom Aussterben bedrohte Pinguinart



Auf der Insel Elephant-Island ist besonders eine Art betroffen, nämlich die der Züngel-Pinguine. Sie zählte zu den am meisten verbreiteten Art. Es sind sehr soziale Pinguine, die sich während der Brutzeit in riesigen Gruppen an Land versammeln. Sie haben viele bekannte Kommunikationsformen, einschließlich winken mit Flügeln, vorbeugen, putzen und gestikulieren.

Treue Tiere



Die Tiere sind normalerweise monogam und kehren jedes Jahr zum gleichen Partner zurück. Um einen Partner zu finden schlägt sich das Pinguin-Männchen mit den Flügeln auf die Brust, hebt den Kopf und gibt ein lautes Schrillern von sich. Nachdem sie ihre Partnerin gefunden und für Nachwuchs gesorgt haben, schlüpfen die Eier nach 37 Tagen.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 23. Februar 2020, können Sie hier sehen.



Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 1. März, 18:30 Uhr.