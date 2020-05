tierschutz

Die Mundo Marino Foundation entlässt eine Gruppe im Vorjahr gestrandeter Magellan-Pinguine in die freie Wildbahn.

Megallan-Pinguine leben nur in Südamerika. Und zwar an der Atlantik- und Pazifikküste von Patagonien, in Feuerland und auf den dem argentinischen Festland vorgelagerten Falkland-Inseln. Ein Gruppe von Magellan-Pinguinen strandete auf Futtersuche vor Erschöpfung in Argentinien. Dort wurden sie von der Mundo Marino Foundation gerettet, aufgepäppelt und schließlich vor wenigen Tagen gestärkt in die freie Wildbahn entlassen, um in ihren angestammten Lebensraum zurückkehren zu können.

