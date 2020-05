tierschutz

Bei den in Kambodscha lebenden Südlichen Fluss-Schildkröten sind überraschend Jungtiere geschlüpft.

Die Südliche Fluss-Schildkröte galt bis vor Kurzem als ausgestorben. In Kambodscha schlüpften vor Kurzem zur Überraschung von Experten aus Gelegen am Fluss Sre Ambel 23 Jungtiere geschlüpft. Auch der dort beheimateten Cantors Riesenweichschildkröte geht es offenbar besser als gedacht. Als Erklärung für das Wiederauftauchen der als ausgestorben gegoltenen Fluss-Schildkröten-Art gilt die im Zuge der Covid-19-Pandemie verhängten Ausgeh-Verbote für Menschen. Dadurch wird auch die "Bejagung" der Tiere und das Eindringen von Menschen in deren Habitate unterbunden. Die damit einkehrende Ruhe in den Lebensräumen dieser Schildkröten hat für deren Fortbestand positive Auswirkungen.

Tierschützer halfen den Winzlingen aus ihren Gelegen am Sre Ambel. Sie konnten, wie kolportiert wird, in den vergangenen Tagen mehr als 800 Jungtiere der Südlichen Fluss-Schildkröte und Cantors Riesenweichschildkröte zählen. Beide Schildkröten-Arten legen ihre Eier nur am Sre Ambel-Fluss in Kambodscha ab.

