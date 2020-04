Nashorn-Waisenkinder in Gefahr

Zahlreiche Nashornbabys und Jungtiere verlieren durch Wilderei ihre Eltern und werden selbst oft schwer verletzt, allein und hilflos zurückgelassen. Das 2012 in der südafrikanischen Provinz Limpopo gegründete Nashorn-Waisenhaus “The Rhino Orphanage” ist das erste nicht kommerzielle Zentrum, welches sich auf die Versorgung verwaister und verletzter Baby-Nashörner spezialisiert hat. Die eingetragene Non-Profit-Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, den Tieren bestmögliche Bedingungen für ihre Rückkehr in die Wildnis zu verschaffen.

Die Nashornkinder werden dort von engagierten und geschulten Mitarbeitern per Hand großgezogen. Diese berichten, dass jedes der Riesenbabys eine ganz eigene Persönlichkeit hat. Manche brauchen sehr viel Liebe und Zuwendung, während andere richtige Rebellen sind und reichlich Unfug im Kopf haben. Doch sie alle lieben es, miteinander zu spielen, ausgedehnte Spaziergänge zu machen und bei einem anschließenden Schlammbad zu entspannen.

Die Jungtiere im Nashorn-Waisenhaus können sich in einer geschützten Umgebung austoben und heranwachsen, in der ihren individuellen Bedürfnissen Aufmerksamkeit geschenkt und Raum gegeben wird. Gleichzeitig wird größter Wert darauf gelegt, dass die Kleinen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit entwickeln können, um so auf ihr zukünftiges Leben in Freiheit vorbereitet zu sein.

