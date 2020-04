Niederösterreich: Eichhörnchen-Baby gerettet

Bis auf eines der Tiere, Belli, so wie man das überlebende Baby nannte. Es wird jetzt von Pflegern mit der Flasche großgezogen.

Die Gartenarbeiter hatten den Wurf aufgrund der Dichte der Äste leider übersehen. Von der Tiermutter fehlt jede Spur. Das Überlebende hörten sie schreien, bargen und brachten es in die von Vier Pfoten geführte Tierunterkunft Haringsee, wo es nun gepflegt wird.

Sobald sich das Kleine selbst versorgen kann, wird es von den Tierpflegern in die Natur freigelassen.

Eichhörnchen folgen Menschen

Insgesamt gehören 190 Tierarten zur Gattung der Nagetiere – in Europa ist nur das europäische Hörnchen heimisch. Es hat sich zum Kulturfolger entwickelt, das heißt, es folgt den Menschen in die Städte – vorzugsweise in Parks, Gärten oder Friedhöfe, da es dort Nahrung findet.

Leider überleben nur etwa zwanzig Prozent der Jungtiere das erste Jahr. Dann aber können sie bis zu zwölf Jahre alt werden.