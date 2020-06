tierschutz

Drei Schneeleoparden wurden in der Nähe des Großen Alamaty-Sees in Kasachstan gesichtet. Eine rare und umso überraschendere Entdeckung.

Zum ersten Mal seit 1986 wurden in der Nähe des Großen Almaty-Sees in Kasachstan ein weiblicher Schneeleopard und sein Junges fotografiert. Diese überraschende Entdeckung könnte durch die im Land geltenden Eindämmungsmaßnahmen gegen den Coronavirus begünstigt worden sein. Das berichten die beiden Online-Medien Vlast.kz und Novastan.org.

Der Schneeleopard gilt, laut Internationalen Union für die Bewahrung der Natur (IUCN), als durch Wilderei und die Vernichtung seines Lebensraums bedrohte und gefährdete Spezies. Es wird von Sichtungen von drei Tieren - einem Männchen sowie einer Schneeleopardin mit einem Jungtier - berichtet. Die drei Tiere wurde von einer Wildtier-Kamera aufgenommen. In der Gegend rund um dem Großen Almaty-See wurden zuletzt 1986 Schneeleoparden gesichtet. Bislang gab es nur Spuren der Raubkatzen sowie Augenzeugen-Berichte. Jedoch konnte seit 1986 keine Aufnahmen mehr von einem der scheuen und gefährdeten Tiere gemacht werden.

Die in Kasachstan ansässige Snow Leopard Foundation hatte ihre Wildtierkameras zwischen März und Ende April aufgestellt. Aufgrund der seitdem in Kasachstan geltenden Quarantänemaßnahmen konnte sie diese jedoch erst Anfang Mai auswerten. Die Organisation geht davon aus, dass die Entdeckung der Tiere in der Nähe des Großen Almaty-Sees „mit der Abnahme der menschlichen Präsenz verbunden ist, die wiederum auf die Einführung der Quarantänemaßnahmen zurückzuführen ist. Zweifellos hat die Quarantäne die Aktivitäten wilder Tiere beeinflusst. Sie wurden mutiger.“

