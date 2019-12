Tiere zu Silvester: Lena Remich gibt Tipps

Es ist mittlerweile allseits bekannt, dass zahlreiche Tiere durch das Raketenschießen stark verängstigt werden. Besonders viel Beachtung bekommen dabei die Leiden von Hunden und anderen Tieren in unserem Zuhause, doch auch Wildtiere oder Tiere in Stallungen werden durch Feuerwerke häufig in Panik versetzt. Besonders zu Silvester – mitten im Winter – stellt jede Form der vermeidbaren Energieverluste eine Bedrohung für freilebende Wildtiere dar – eine Panik aufgrund von Raketenschießen kann für sie schnell tödlich enden. Regelmäßig werden Vögel und andere Wildtiere nach Silvester tot aufgefunden.

Die Tiere können die extreme Lautstärke nicht zuordnen, sie wissen nicht was passiert und sind dementsprechend verwirrt. Für die Tiere ist das ein Kriegszustand, eine verängstigende Situation.

Der Besitzer kann den Tieren helfen in dem er zu Hause bleibt, Ruhe ausstrahlt. Seinem Haustier die Möglichkeit gibt zu kuscheln, ev. eine Höhle aus einer Decke baut oder leise Musik spielt.