Tierliebe: zweite Chance für ausgesetzte Frettchen

In der russischen Stadt Rostow am Don herrscht eine regelrechte Epidemie an Frettchen. Um die kleinen Nager zu retten gründet Aktivistin Ana Crudu ihr eigenes kleines Tierheim.

Einige Tiere sind auf Grund des Lebens auf der Straße krank oder verletzt. Ana pflegt sie und vermittelt sie an Familien wo sie ein glückliches Leben führen können.

Frettchen brauchen viel Aufmerksamkeit. Ana vermittelt Tiere nur an Personen die sich der Tatsache bewusst sind und steht den Adoptionsfamilien sowohl vor als nach Adoption zur Verfügung.

Es ist ihr wichtig das sich das Tier in seinem neuen Zuhause wohlfühlt.