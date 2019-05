Wal-Manipulation: Beluga-Wal als Spion

In Norwegen wurde vor etwa einer Woche ein Weißwal entdeckt, der mit einem Gurt samt Kamera-Halterung ausgestattet ist. Es wird vermutet, dass der Wal in Russland gefangen gehalten wurde und vom dortigen Militär für etwaige Spionage-Einsätze "ausgebildet" wurde oder werden sollte. Der Wal wurde in Norwegen auf den Namen "Hvaldimir", einem Kunstwort aus dem Vornamen des russischen Präsidenten und dem norwegischen Wort für Wal "Hvalen", getauft.

