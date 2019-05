Wal-Sterben geht unaufhaltsam weiter

Grauwale wandern von Mexiko nach Alaska die US-Westküste entlang. In der San Francisco Bay wurde vor wenigen Tagen ein toter Grauwal an Land geschwemmt. Dessen Todesursache ist noch unbekannt. Es ist jedoch bewiesen, dass das in diesem Frühjahr auffällige Grauwal-Sterben auf Unterernährung zurückzuführen ist. Die pazifische Meereserwärmung wirkt sich auf das Nahrungsangebot die in Küstennähe wandernden Wale aus.

Der Grauwal-Bestand ist in Gefahr und diese Wal-Art wird zur vom Aussterben bedrohten Tierart.

