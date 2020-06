tierschutz

Verlorene oder vergessene Fischernetze sind tödliche Fallen für Meeresbewohner.

In Thailand entdeckten Taucher einen Walhai, der in einem Geisternetz, die unkontrolliert durch Gewässer treiben, gefangen ist. Das Tier ist mit seiner Schwanzflosse an das Netz gefesselt und muss es hinter sich herziehen. Der Versuch dieses Exemplar des größtes Fisches unserer Erde von dem Geisternetz zu befreien, scheiterte. Die Taucher bemühten sich, den Walhai zu retten und das Netz abzuschneiden. Dabei wurde der Hai verletzt.

Nun läuft ein Suchaktion, um den Fisch zu orten, ihn vom Netz zu befreien und die zugefügte Schnittwunde, die dem Tier möglicherweise das Leben kosten könnte, zu behandeln.

