Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Unsere Tiere

Unsere Tiere

Alarmstufe Rot für Salzburgs Straßentauben – Tierschützer fordern sofortige Notfütterung

17.08.25, 20:05
Teilen

In Salzburg spitzt sich die Lage für Straßentauben dramatisch zu. Tierschutzorganisationen wie die ARGE Stadttauben Salzburg und der Verein gegen Tierfabriken (VGT) warnen vor einem massenhaften Verhungern der Tiere in den kommenden Wochen.  

Der Gesundheitszustand vieler Tauben sei auf einem „dramatischen Tiefpunkt“, wie Hans Lutsch von der ARGE betont: „Wenn jetzt keine Notfütterung eingeleitet wird, werden viele Tiere langsam und qualvoll verhungern.“

Ein Lokalaugenschein am Hauptbahnhof zeigt das Ausmaß: Hunderte Tiere sitzen apathisch, mit aufgeplustertem Gefieder, auf dem Boden. Manche taumeln entkräftet umher, andere stürzen sich verzweifelt auf kleinste Essensreste. „Straßentauben sind keine Wildtiere, sondern Nachkommen domestizierter Haustauben“, erklärt Lutsch. „Ohne artgerechte Fütterung werden sie in einen verwahrlosten Zustand gedrängt – mit Mangelernährung, Krankheiten und schleichendem Organversagen als Folge.“

Seit März 2025 gilt in Salzburg ein striktes Fütterungsverbot, dessen Missachtung mit hohen Strafen, zivilrechtlichen Klagen und sogar Haft bedroht wird. Gleichzeitig, so die Kritik, habe die Stadtregierung weder legale, kontrollierte Fütterungsplätze noch betreute Taubenhäuser eingerichtet – Maßnahmen, die sich etwa im „Augsburger Modell“ als wirksam erwiesen haben.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 17.08.2025, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 24.08.2025, 18:30 Uhr    

Georg Prinz vom VGT spricht von „klarer Tierquälerei“ und fordert Bürgermeister Bernhard Auinger auf, sofort zu handeln: „Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, für eine tierschutzgerechte Lösung zu sorgen. Wegschauen ist keine Option mehr.“

Die Tierschützer listen drei zentrale Sofortmaßnahmen auf:

  • Eine städtisch organisierte Notfütterung zur Überbrückung der aktuellen Krise
  • Einrichtung legaler, kontrollierter Fütterungsplätze nach dem Augsburger Modell
  • Bau und Betreuung von Taubenhäusern, in denen Bestände tierschutzgerecht reguliert werden können

Hintergrund: Straßentauben stammen von Felsentauben und Haustauben ab. Sie sind auf den Menschen als Nahrungsquelle angewiesen. Fehlt diese, leiden sie schnell unter Untergewicht, Verlust der Schutzfunktion des Gefieders, Abbau von Muskelmasse und schweren Infektionen. Viele ziehen sich zum Sterben auf schwer einsehbare Orte zurück – die Dunkelziffer verhungerter Tiere ist hoch.Für die Tierschützer ist klar: Nur ein organisiertes, humanes Bestandsmanagement kann Tierleid verhindern – und zugleich Konflikte zwischen Mensch und Tier in der Stadt entschärfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden