Blinde Hunde suchen ihr Glück – Liebe braucht keine perfekten Augen

Tierschutz Austria zum Welthundetag: „Auch ohne Augenlicht voller Liebe“

Zum Welthundetag am 10. Oktober lenkt Tierschutz Austria den Blick auf jene Hunde, die oft übersehen werden: blinde oder sehbeeinträchtigte Tiere. Während viele Menschen bei der Wahl ihres Haustieres nach einem „perfekten“ Begleiter suchen, warten diese Hunde oft vergeblich auf ein Zuhause – obwohl sie mit außergewöhnlicher Zuneigung, Mut und Vertrauen auf ihre Menschen reagieren.

„Diese Tiere sind genauso liebevoll, loyal und lebensfroh wie alle anderen – sie brauchen nur etwas mehr Zeit und Einfühlungsvermögen“, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria. „Gerade sie zeigen uns, dass Vertrauen mehr zählt als Augenlicht.“

Wenn Augen nichts sehen – aber Herzen alles spüren

Im Tierschutzhaus Vösendorf warten derzeit rund 240 Hunde auf eine zweite Chance – vom quirlig jungen Mischling bis zum betagten Senior. Einige von ihnen haben ein besonders schweres Schicksal hinter sich: Krankheiten, Unfälle oder Misshandlungen haben ihr Augenlicht genommen. Doch ihre Lebensfreude ist geblieben.

Drei von ihnen stehen stellvertretend für viele andere:

Spyke, 14 Jahre alt, ist ein kleiner schwarzer Mischlingsrüde. Seine Sehkraft ist fast vollständig verloren, Bewegungen kann er aber noch leicht wahrnehmen. Trotz seines Alters ist er verschmust, anhänglich und freut sich über jede Zuwendung.

Marco sieht nur noch Schatten – doch er hat gelernt, sich mithilfe seiner feinen Nase und seines guten Gehörs sicher zu orientieren. Mit etwas Geduld meistert er neue Umgebungen erstaunlich souverän.

Lari, geboren 2017, ist vollständig blind. Sie reagiert sensibel auf hektische Bewegungen und sucht daher ein ruhiges Zuhause ohne Kinder – aber mit Menschen, die ihr Geborgenheit und Routine schenken.

Auch unter den Katzen im Tierschutzhaus gibt es Tiere mit Sehbehinderung: Die Schwestern Zara und Chiara mussten aus gesundheitlichen Gründen ihre Augen entfernen lassen – doch das hält sie nicht davon ab, fröhlich zu spielen, zu klettern und die Welt auf ihre ganz eigene Weise zu entdecken.

Der Welthundetag ist jedes Jahr eine Gelegenheit, die besondere Beziehung zwischen Mensch und Hund zu feiern. Für Tierschutz Austria ist er aber auch ein Tag der Bewusstmachung: Viele Hunde – gerade ältere oder beeinträchtigte – bleiben in Tierheimen zurück, weil sie vermeintlich „zu schwierig“ sind. Dabei können sie mit etwas Geduld und Zuwendung ein erfülltes, glückliches Leben führen.

„Blinde Hunde sind wahre Meister der Anpassung“, erklärt Scheidl. „Sie orientieren sich an Geräuschen, Gerüchen und an der Stimme ihrer Menschen. Ihre Liebe und Treue sind grenzenlos – und sie zeigen uns, dass wahres Sehen mit dem Herzen geschieht.“

Mehr Informationen zu den Hunden im Tierschutzhaus und zu den Aktivitäten rund um den Welthundetag finden Sie unter www.tierschutz-austria.at.

Seit 1846 die Stimme der Tiere

Tierschutz Austria, der Wiener Tierschutzverein, wurde bereits 1846 gegründet und ist damit Österreichs ältester Tierschutzverein. Im Tierschutzhaus Vösendorf wurden allein im Jahr 2024 über 10.000 Tiere betreut. Neben der täglichen Arbeit im Tierheim engagiert sich der Verein für eine Gesellschaft, in der das Lebensrecht aller Tiere und der Schutz ihrer Lebensräume geachtet werden.

Denn Liebe braucht keine perfekten Augen – nur ein Herz, das sieht.