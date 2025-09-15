Delfinschlachtungen in Japan und auf den Färöer-Inseln

Die Färöer-Inseln, eine autonome Region Dänemarks im Nordatlantik, sind in den vergangenen Monaten erneut Schauplatz einer grausamen Tradition geworden.

Beim sogenannten Grindadráp treiben Einheimische ganze Schulen von Delfinen und Grindwalen in flache Buchten, wo sie mit Messern und Lanzen getötet werden. Die Bilder der blutrot gefärbten Fjorde gehen seit Jahren um die Welt. Allein im Sommer 2025 wurden nach Zählungen unabhängiger Beobachter mehr als 640 Tiere geschlachtet – darunter schwangere Weibchen, ihre ungeborenen Kälber und zahlreiche Jungtiere. Offizielle Stellen geben oft deutlich niedrigere Zahlen an, doch Organisationen wie Sea Shepherd dokumentieren die Szenen lückenlos und sprechen von einem systematischen Verschweigen der wahren Dimension.

Auch in Japan, im kleinen Fischerort Taiji, beginnt jedes Jahr im September eine Fang- und Tötungssaison, die bis in den März hinein andauert. Gleich am ersten Tag der diesjährigen Saison starben zehn Delfine. Manche werden getötet und ihr Fleisch verkauft, andere jedoch lebend aus dem Wasser gezerrt – um sie für hohe Summen an Delfinarien in aller Welt weiterzugeben. Damit dient Taiji nicht nur als Schlachtbucht, sondern auch als Drehscheibe für die milliardenschwere Delfin-Industrie. Die Tierschutzorganisation Dolphin Project deckt seit Jahren die Abläufe vor Ort auf und kämpft juristisch gegen die systematische Geheimhaltung. In einem vielbeachteten Verfahren stellte ein japanisches Gericht jüngst fest, dass lokale Behörden unrechtmäßig Dokumente geschwärzt und der Öffentlichkeit Informationen über die Delfinfänge vorenthalten hatten.

Sowohl auf den Färöern als auch in Taiji verweisen Befürworter der Jagden auf jahrhundertealte Traditionen. Doch Tierschutzorganisationen halten dagegen: Tradition rechtfertigt kein unnötiges Leiden. „Delfine haben keine Lobby und können sich nicht wehren. Es ist unsere Pflicht, sie zu schützen“, sagt der Schauspieler Sigmar Solbach, Vorsitzender der Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD).

Am World Dolphin Day, dem 12. September, gingen deshalb Tierschützerinnen und Tierschützer weltweit auf die Straße. In Berlin organisierte die GRD eine große Protestkundgebung. Zwischen der japanischen Botschaft und den Vertretungen der nordischen Länder wurde eine Menschenkette gebildet – als Symbol für die blutige Verbindung zwischen Japan und den Färöern. Gleichzeitig ist die Kette ein Zeichen der Solidarität mit den Meeressäugern. Rund 25.000 Protestunterschriften werden an die Botschaften übergeben, mit der klaren Forderung: Stoppt die Delfinschlachtungen sofort.

Unterstützt wurde die Aktion von der Captain Paul Watson Foundation Germany, von PETA und weiteren Organisationen. Aktivistinnen und Aktivisten berichteten bei der Kundgebung von ihren Erlebnissen vor Ort und schildern, wie intelligent, sozial und empfindsam Delfine und Wale sind. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Delfine über ein komplexes Sozialleben verfügen, Schmerz empfinden, Freude zeigen und sogar über ein eigenes Bewusstsein verfügen.

Die Protestierenden machen deutlich: Delfine sind keine Ressourcen, die man nach Belieben nutzen darf. Sie sind fühlende Lebewesen, deren Lebensraum wir zerstören und deren Leben wir in grausamen Ritualen beenden. Das Töten in Taiji und auf den Färöer-Inseln mag sich in Tradition kleiden – doch im 21. Jahrhundert gibt es keine moralische Rechtfertigung mehr dafür.

Die Botschaft der Tierschützer ist eindeutig: Wir müssen die Stimme der Delfine sein. Wir müssen dafür sorgen, dass die blutigen Jagden ein Ende finden – damit sich die Meere nicht länger rot färben.