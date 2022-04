Drei bezaubernde, wenige Tage alte Feldhasenbabys sind derzeit Gäste in der von VIER PFOTEN geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee. Tierpflegerin Birgit betreut sie rund um die Uhr. Zuvor konnten die ersten kleinen Feldhasen der Jungtier-Saison 2022 wieder ausgewildert werden.

„Zwei der Hasenbabys wurden von Spaziergängern leider neben ihrer toten Mutter gefunden. Das dritte wurde uns mit Kopf- und Augenverletzungen gebracht. In diesen Fällen war es natürlich völlig richtig, die Kleinen zu uns in die Station zu bringen“, erklärt VIER PFOTEN Tierarzt Dr. Hans Frey, der wissenschaftliche Leiter der EGS Haringsee.

Den kleinen Hasen geht es mittlerweile wieder gut. „Sie haben sich schon ans Milchfläschchen gewöhnt, die sie von der Tierpflegerin bekommen. Sie wachsen praktisch stündlich. Natürlich ist es auch hier unser Ziel, sie auszuwildern, sobald sie fit für die Natur sind“, sagt Dr. Frey.

Nicht alle gefundenen Häschen müssen gerettet werden

Derzeit fallen den Spaziergänger:innen scheinbar verwaiste Feldhasenbabys verstärkt auf. Aber nicht alle müssen geborgen werden, wenn die Hilfsbereitschaft der Menschen auch prinzipiell sehr zu begrüßen ist. Denn es besteht auch immer die Gefahr, dass Tiere dadurch ungerechtfertigt ihren Müttern entrissen werden.



Für einen jungen Hasen ist es absolut normal, alleine in seiner Sasse, einer flachen Erdmulde, zu sitzen und dort den ganzen Tag auf seine Mutter zu warten. Diese ist zwar meist nicht weit entfernt auf Futtersuche, zeigt sich aber niemals, wenn potentielle Feinde (also auch Menschen) in die Nähe ihres Jungen kommen. „Das ist ein wichtiger Schutzmechanismus, um den genauen Liegeplatz ihrer Jungen nicht preiszugeben“, erklärt Dr. Frey.



Die Bergung eines Junghasen ist also nur gerechtfertigt, wenn er sichtbar verletzt ist oder wenn die Mutter nachweislich verstorben ist, z.B. bei einem Autounfall. Auch wenn eine Katze oder ein Hund ein Jungtier bringen und der Fundort daher nicht mehr feststellbar ist, muss es natürlich gerettet werden.

„Im Zweifelsfall sollten die Leute immer zuerst in einer Wildtierstation wie der EGS anrufen und um Rat fragen. Das tun glücklicherweise auch viele Menschen. Dadurch haben wir etliche Hasen vor einer nicht notwenigen ‚Rettung‘ durch Menschen bewahren können“, so Dr. Frey.

Eulen- und Greifvogelstation Haringsee

In der von VIER PFOTEN geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee konnte im Jahr 2021 2.091 Tieren geholfen werden. Alle jungen Eulen und Greifvögel wurden, wenn möglich, durch Ammeneltern der gleichen Art großgezogen und zu 90% wieder freigelassen. Die EGS ist die einzige Pflegestation, in der Jungvogelfindlinge durch Ammen derselben Vogelart, also in einem natürlichen Familienverband, großgezogen werden können. Dadurch werden die schädlichen Folgen einer Handaufzucht vermieden. Auch Sumpfschildkröten, Igel, Eichhörnchen, Feldhasen und andere Kleinsäuger wurden fachmännisch versorgt und, wenn möglich, wieder in die Natur entlassen.



