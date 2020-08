tierschutz

Zwei in einem chinesischen Zoo gehaltenen Beluga-Wale dürfen ihr Leben in Freiheit fortsetzen.

Little Grey und Little White, zwei weibliche Beluga-Wale, mussten jahrelange in Changfeng Ocean World Shanghai leben. Nun ist diese Gefangenschaft, um Besuchern dieses chinesischen Zoos zu dienen, zu Ende. Die beiden Tiere wurden auf dem Luft-, Land- und Seeweg von China nach Island transportiert. Dort finden sie in den Klettsvik-Bucht, einer geschützten, natürlichen Bucht vor der Inselkette der Vestmannaeyjar, eine neue Heimat.

Der neue Lebensraum von Little Grey und Little White ist 3,2 Quadratkilometer groß und mehr als zehn Meter tief. Es handelt esich um ein natürliches, sub-arktisches Umfeld, dass das ideale Lebensbedingung für die beiden Beluga-Wale ist. Sie sind dort in der weltweit ersten Belugawal-Auffang- und Schutzstation vor der isländischen Küste untergebracht. Dieses Projekt wird von Sea Life Trust, Partner-Organisation der weltweit tätigen Sea Life Großaquarien, betrieben und ist als Projekt, das gleichzeitig das Ende der Haltung von Walen und Delfinen in menschlicher Obhut dient, eingerichtet.

