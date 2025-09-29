Hightech für Tiere – Wie moderne Technologien den Artenschutz verändern

Ein leises Piepen im Laptop, ein Punkt auf der Karte bewegt sich langsam weiter – es ist Elch Emil, der nach seiner Umsiedelung im Böhmerwald nun über einen GPS-Chip verfolgt wird.

Sein Fall zeigt eindrucksvoll, wie neue Technologien heute im Wildtierschutz eingesetzt werden. Ohne die Daten aus dem Chip wüsste niemand, ob Emil sichere Wege findet, Gefahrenzonen meidet oder sich wieder einer Autobahn nähert.

GPS-Sender sind längst Standard im Monitoring. Sie geben Forschenden Einblick in das Leben von Tieren, das sonst verborgen bliebe. Bei Wölfen zeigen die Bewegungsprofile, wie sie durch besiedelte Landschaften ziehen, bei Luchsen machen sie sichtbar, wo ihre Reviere beginnen und enden. Für Behörden sind diese Daten unverzichtbar, um Wildtierkorridore zu planen und Konflikte mit Menschen zu entschärfen.

Auch Kamerafallen liefern wertvolle Erkenntnisse. Ausgelöst durch Bewegungsmelder, dokumentieren sie das geheime Leben der Wildtiere. Aufnahmen von Bären, Wildkatzen oder Luchsen haben nicht nur wissenschaftliche Bedeutung, sie sensibilisieren auch die Öffentlichkeit. Plötzlich bekommen scheue Arten ein Gesicht – und damit mehr Aufmerksamkeit und Schutz.

Noch spektakulärer ist der Einsatz von Drohnen. Mit hochauflösenden Kameras und Wärmebildtechnik spüren sie Rehkitze auf, die sich im hohen Gras verstecken. Jedes Jahr werden so tausende junge Tiere vor den Mähmaschinen gerettet. In Savannen oder Regenwäldern dienen Drohnen außerdem dazu, Wilderei aufzuspüren oder Elefantenherden über weite Strecken zu beobachten. Die Luftperspektive eröffnet Forschenden eine Dimension, die am Boden unerreichbar wäre.

Ein weiteres Feld ist die genetische Analyse. Ein Haar, ein wenig Kot, eine Feder – winzige Spuren reichen aus, um im Labor ganze Geschichten zu erzählen. Genetische Marker zeigen, wie groß eine Population ist, wie eng Tiere miteinander verwandt sind oder ob Inzucht droht. Diese Informationen sind entscheidend, wenn man gefährdete Arten langfristig erhalten will.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 28.09.2025, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 05.10.2025, 18:30 Uhr

Doch bei aller Begeisterung gibt es auch kritische Stimmen. Müssen wirklich alle Wildtiere gechippt, beprobt und überwacht werden? Gibt es nicht auch ein „Recht auf Wildheit“, ein Stück unberührtes Leben, das wir nicht kontrollieren sollten? Fachleute betonen, dass Technik im Tierschutz stets mit Augenmaß eingesetzt werden muss: Sie soll schützen, nicht beherrschen.

Der Blick in die Zukunft zeigt: Die Verbindung von Natur und Hightech wird noch enger werden. Satellitenüberwachung, künstliche Intelligenz für die Auswertung von Millionen Tierfotos, Mini-Sensoren, die Körpertemperatur oder Herzschlag aufzeichnen – vieles davon wird schon getestet. Für Tierschützer:innen eröffnet sich damit die Chance, Tiere besser zu verstehen und effektiver zu schützen.

Der Fall Emil hat deutlich gemacht: Moderne Technologien können Leben retten – aber sie werfen auch Fragen auf. Wie viel Nähe darf der Mensch sich nehmen, wenn er Tiere eigentlich schützen will? Die Antwort liegt vermutlich irgendwo zwischen wissenschaftlicher Neugier und Respekt vor der Freiheit der Wildtiere.