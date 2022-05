Naturschutz oder sinnlose Tierquälerei

Expert*innen verschiedener Branchen äußern sich zum Thema Fuchsjagd.

Leopold Kanzler, Tier- und Naturfotograf, zeigt selbst geschossene Bilder einer Fuchsfamilie, die er über Wochen und Monate begleitet hat. Als der Fuchs, der in täglich in seinem Garten besucht hatte, plötzlich verschwand, stellte er Nachforschungen an und fand heraus, dass das Tier bei der Jagd getötet worden war. Die Stadt Wien hat sich verpflichtet von der Fuchsjagd Abstand zu nehmen, in privaten Jagdclubs wird dieser aber noch toleriert und ausgeübt.

