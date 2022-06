Milka: Die zarteste Enttäuschung, seit es Greenwashing gibt.

Der neue oekoreich-Report fasst zusammen und zeigt die Schattenseiten der "Alpenmilch Schokolade".

Sie ist eine der bekanntesten Marken im deutschsprachigen Raum und in den Supermärkten wie in der Werbung seit Jahrzehnten allgegenwärtig: Milka. Ob lila Kühe auf grünen Wiesen, singende Alpenbewohner oder Sportstars als Werbeträger, man kann dem Marketing nicht entkommen. Besonders junge Menschen werden mit den Botschaften adressiert und eine gehörige Portion alpenländisches Heimatgefühl darf natürlich auch nicht fehlen.

"Alpenmilch"

Dazu gehört auch die Wortkreation „Alpenmilch“, die weder eine geschützte Ursprungsbezeichnung noch ein Qualitätskriterium darstellt, sondern schlicht und ergreifend ein Fantasiezusatz ist, der nur wenig reale Fundierung hat. Denn weder gibt’s eine klare Abgrenzung des „Alpenraums“, aus dem die für die Schokolade verwendete Milch angeblich kommen soll, noch gibt’s eine Überprüfbarkeit der Herkunft.

Tatsächlich hat der Bayerische Rundfunk einmal nachgefragt, woher die Milch denn nun genau stammen würde. Die Milch komme aus den „Tälern und Hochtälern des Alpenraums sowie aus den Ausläufern der Alpen“ ließ Milka damals wissen.

Internationaler Süßwaren- Gigant

Die Schokolade-Marke gehört mittlerweile zum internationalen Mondelez-Konzern, einem über 28 Milliarden Dollar schweren Süßwaren-Giganten aus den USA. Mit über 100.000 Mitarbeiter*innen weltweit ist der Konzern der wohl führende Produzent von Schokolade & Keksen, auch bei uns sehr bekannte Marken wie „Oreo“, „Mirabell“, „Mikado“, „Toblerone“ oder „Suchard“ gehören zu seinem Imperium.

Schokolade enthält Palmöl

Wie Greenpeace bereits in seinem herausragenden Milka-Dossier aus dem Jahr 2019 festhielt, enthält etwa jedes zweite Milka-Produkt in Österreich Palmöl. Daran hat sich wohl kaum etwas geändert, ebenso wenig an dem Umstand, dass der Konzern weiterhin auf Kinderarbeit in seinen Lieferketten setzt. Zwar gibt man sich auf der Homepage einsichtig und erkennt das Problem an, ist aber offenbar nicht gewillt daraus auszusteigen.

Am 12. Mai 2022 wurde der „Snacking Made Right“-Report 2021 veröffentlicht, mit dem angebliche Errungenschaften im Bereich der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit präsentiert wurden. Darunter fällt etwa, dass gegenwärtig nach Milka-Angaben rund 210.000 Bäuerinnen und Bauern im „Cocoa Life“-Programm registriert wären, 75 Prozent des gesamten Kakao-Volumens würden daraus mittlerweile bezogen.

Außerdem würden 100 Prozent des gesamten Palmöl-Verbrauchs aus RSPO-zertifizierten Quellen stammen. Doch wer sich intensiver mit den beiden angeführten Programmen beschäftigt, also „Cocoa Life“ und „RSPO“, der wird schnell erkennen, dass damit in der gelebten Praxis nicht einmal ansatzweise das erreicht wird, was in der Werbung als großer Fortschritt deklariert wird.

Versprechen werden nicht gehalten

Die Expert*innen von CIR und von Greenpeace kommen in ihrer Bewertung des Programms zu dem Schluss, dass „Cocoa Life“ in vielerlei Hinsicht nicht hält, was es verspricht. Das Grundproblem liegt vor allem darin, dass es sich dabei nicht um ein unabhängig geprüftes Programm handelt, sondern um eine vom Konzern selbst kontrollierte Initiative. Weder werden den „Cocoa Life“-Bauern faire Preise garantiert noch allfällige Prüfergebnisse veröffentlicht. Das macht es unmöglich nachzuvollziehen.

Die Problematik mit dem „RSPO“-Gütesiegel ist ebenfalls bereits seit Jahren gut dokumentiert und hat sich nicht geändert. Das von multinationalen Konzernen wie Unilever, Nestlé und eben Mondelez verwendete Label, das mehrheitlich auch von Produzenten kontrolliert wird, führt nicht nur nicht zu einer Verbesserung der Lage, es bewirkt nach Einschätzung von Greenpeace sogar das genaue Gegenteil. Waldzerstörung und Artensterben, Entrechtung bis Kinderarbeit würden damit nicht beendet.

Kaum Transparenz

Dennoch erweckt das Label und die darauf aufbauende Kommunikation den Eindruck, als würde man hier ruhigen Gewissens zugreifen können. So schreibt Milka auf seiner Homepage: „Seit 2018 beziehen wir 100 Prozent unseres Palmöls von Lieferanten, die nachhaltig und transparent arbeiten.“ Das ist nicht die ganze Wahrheit, denn von Transparenz ist man bei RSPO immer noch weit entfernt. Und wieder gibt es, wie auch bei „Cocoa Life“ das Problem, dass der Auftraggeber auch die Prüfer bestimmt.

Greenpeace fasst diese Problematik so zusammen: „Die Zertifizierungsstellen werden direkt von Unternehmen beauftragt, die sich zertifizieren lassen wollen, was zu potenziellen Interessenkonflikten führt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kontrollen verwässert werden, ist hoch, wenn der Kontrolleur vom eigenen Kunden bezahlt wird und damit von ihm abhängig ist.“

Qualität hinkt hinterher

Auch was die Qualität des Produkts betrifft, hinkt die Realität wohl dem eigenen Werbe-Anspruch hinterher. So hat „Ökotest“ Ende 2019 die „Milka Alpenmilch Schokolade“ als mangelhaft bewertet, hauptsächlich aufgrund von Mineralölbestandteilen, die im Test nachgewiesen wurden. Die gesättigten Kohlenwasserstoffe würden sich im menschlichen Körper anreichern. Und auch die Zugabe von Aromen wurde kritisiert. Nicht zuletzt die nicht offengelegte Lieferkette von Kakao wurde bemängelt.

Vieles von dem, was Milka in seiner Werbung darstellt, kann wohl als Greenwashing bezeichnet werden. Der milliardenschwere Konzern versucht sich ein umweltfreundliches und auch sozial verantwortungsbewusstes Image zu verschaffen, obwohl bei der Erzeugung seiner Produkte nachweislich die Umwelt und auch viele Menschen geschädigt werden – darunter etwa viele Kinder. Das mag auf viele Konzerne zutreffen, bei Milka ist der Widerspruch zum Werbeauftritt aber besonders stark.

Mondelez International

Mondelez International ist ein Konzern, der auf der ganzen Welt für viel Zerstörung sorgt, von den Kakao-Plantagen in Afrika bis hin zu den Palmöl-Plantagen in Südostasien. Doch der Raubbau an Mensch und Umwelt ist auch extrem lukrativ, nicht nur für das Management des Konzerns mit Sitz in Chicago (USA) rund um den vielfachen Millionär und hochbezahlten Mondelez-CEO Dirk van de Put. Auch die Aktionäre können sich über hohe Gewinne freuen, zuletzt etwa 84 Cents pro Aktie im 1. Quartal 2022.

Hauptprofiteur ist der größte Einzelaktionär von Mondelez, der US-amerikanische Finanzdienstleister „The Vanguard Group“. Mit einem verwalteten Vermögen von unglaublichen 8 Billionen Dollar ist er der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, gleich hinter BlackRock – der ebenfalls an Mondelez beteiligt ist.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 05. Juni 2022, hier in voller Länge sehen.



Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 12. Juni 2022, 18:30 Uhr.