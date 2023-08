Keiner der knapp 100 Grindwale, die an der Küste Australiens gestrandet sind, hat überlebt. Einige Tiere mussten eingeschläfert werden.

Der Naturpark Hochmoor Schrems mit dem „UnterWasserReich“ als Zentrum, ist ein einzigartiges Naturschutzgebiet mit einer Fläche von 1.190.000 m2. Mehrfach ausgezeichnet, bietet er Ausstellungen, Wanderwege und Erlebnisangebote. Auf diese Weise dient er aktivem Naturschutz & Bewusstseinsbildung und leistet über den Moor-Erhalt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Naturpark befindet sich in öffentlicher Hand, gehört also uns allen.

Moore als einzigartige Lebensräume

Moore bieten einen einzigartigen Lebensraum für viele selten gewordene Tier- und Pflanzenarten, wie Waldwasserläufer, Sonnentau und Moorfrosch und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Sie erfüllen darüber hinaus eine weitere Funktion, die im Zuge des Klimawandels und der globalen Erderwärmung eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt: Sie sind die effektivsten Kohlenstoffspeicher aller Landlebensräume.

Entstehung

In Mitteleuropa entwickelten sich Moore nach der letzten Eiszeit. Im wassergesättigten Milieu werden abgestorbene Pflanzenreste unter Sauerstoffausschluss nicht vollständig zersetzt und es kommt zur Torfbildung. Auf diese Art wachsen lebendige Moore langsam in die Höhe, etwa einen Millimeter pro Jahr. Mit dem abgelagerten organischen Material wird auch der Kohlenstoff für Jahrtausende im Moor festgelegt.

Freisetzung von Klimagasen

Bei der Entwässerung der Moore kommt jedoch der über Jahrtausende im Torf gebundene Kohlenstoff mit Sauerstoff in Berührung und oxidiert. Damit gelangen nicht nur riesige Mengen CO2 in die Atmosphäre, sondern auch das über 300 Mal klimaschädlichere Lachgas (N2O). Die gesamte Klimabilanz eines Moores wird daher in CO2-Äquivalenten angegeben, die anteilig alle klimarelevanten Gase enthalten. Intakte Moore geben zwar während ihres natürlichen Bildungsprozesses mit Methan auch ein klimaschädliches Gas ab, in der Summe wirken sie aufgrund der Kohlenstofffestlegung langfristig dennoch positiv auf das Klima.

Spendenaufruf an Unternehmen und Privatpersonen

Die seit Anfang 2022 stark steigenden Kosten, stellen den Naturpark Hochmoor Schrems vor finanzielle Herausforderungen, die nicht mehr nur von der öffentlichen Hand bewältigt werden können. Gerade in Zeiten von Klimawandel & Artensterben sollte in diesem Bereich mehr und nicht weniger getan werden. Um die Förderung von Biodiversität & Klimaschutz und den Erhalt des Naturparks als öffentlichen Erholungsraum zu unterstützen, hat die gemeinnützige Bundesstiftung COMÚN gemeinsam mit der Stadt Schrems daher den „Förderkreis Hochmoor Schrems“ ins Leben gerufen. Bevölkerung, Wirtschaft und Stadt wirken in ihm zusammen, um den Naturpark finanziell abzusichern.

Wird das Ziel erreicht, dann stehen für das Budgetjahr 2024 zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 20.000 Euro für den Naturpark zur Verfügung. Dies entspricht einer Steigerung von über 20 Prozent gegenüber der bisherigen Grundsubvention. Damit könnten die stark gestiegenen Kosten abgedeckt und das Angebot ausgebaut werden.

Mitwirkende werden gewürdigt

Die Mitwirkenden im Förderkreis Hochmoor Schrems werden im gesamten Jahr 2024 beim Naturpark vor Ort auf einer Tafel sowie online unter www.hochmoor.at und www.unterwasserreich.at gewürdigt. Außerdem werden eigene Aktivitäten für die Mitwirkenden im Förderkreis angeboten, so dass diese auf Wunsch nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich in die Welt des Naturparks eingebunden sind.

Sebastian Bohrn Mena, Vorstand der Stiftung COMÚN wünscht sich Zusammenhalt und sagt dazu:

„Als Stiftung haben wir den Förderkreis Hochmoor Schrems ins Leben gerufen, weil wir diesen einzigartigen Naturschatz absichern möchten. Wenn Bevölkerung, Wirtschaft & Stadt zusammenwirken, dann kann uns das auch gelingen. Unsere Kinder und Enkelkinder, die Natur und die Tiere werden es uns danken.“

Bis zum 31. Oktober 2023 werden Spenden für den Naturpark Hochmoor Schrems gesammelt – weitere Infos finden Sie unter hochmoor.at

