Neuer Report zu Merinowolle: Verstümmelte Lämmer bleiben im Dunkeln

Ein aktueller Report der Tierschutzorganisation VIER PFOTEN zeigt ein erschütterndes Bild der Modeindustrie: Zwei Drittel der befragten Unternehmen informieren ihre Kundinnen und Kunden nicht ausreichend darüber, ob für ihre Merinowolle-Produkte Lämmer verstümmelt werden.

In der Untersuchung wurden 102 Modemarken analysiert – von Luxus- und Premiummarken über den mittleren Markt bis hin zu Outdoor- und Fast-Fashion-Labels.

Während Marken wie Marc O’Polo, OLYMP, Tchibo, Patagonia und COS auf den vorderen Rängen landen und ausschließlich zertifizierte Wolle verwenden, gehört die Luxusmarke Michael Kors zu den Schlusslichtern. Sie erhält im Ranking null Punkte. „Michael Kors landet auf dem letzten Platz, und das vollkommen zu Recht“, sagt VIER PFOTEN-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. „Es gibt keinerlei Transparenz hinsichtlich der Wollbeschaffung, keine Informationen am Produkt und keine Reaktion auf unsere wiederholten Kontaktversuche. Dabei sollte man meinen, dass ein Luxuslabel auch auf professionelle Kommunikation setzt.“

Die Spitzenreiter des Reports machen vor, dass Transparenz möglich ist. Marc O’Polo, OLYMP, Tchibo, Patagonia und COS weisen ihre zertifizierte Wolle offen aus – sowohl online als auch auf den Etiketten im Geschäft. „Indem wir Informationen und Siegel direkt am Produkt sowie im Online-Shop zugänglich machen, können unsere Kundinnen und Kunden fundierte Kaufentscheidungen treffen“, erklärt Susanne Schwenger, Chief of Product bei Marc O’Polo. Auch OLYMP setzt auf Offenheit: „Glaubwürdigkeit und Transparenz sind die Eckpfeiler einer substanziellen Nachhaltigkeitskommunikation“, betont COO Johann Trischberger.

Doch insgesamt bleibt der Mangel an klaren Informationen gravierend. Die Intransparenz vieler Unternehmen erschwert es Verbraucherinnen und Verbrauchern, eine bewusste, tierfreundliche Kaufentscheidung zu treffen. Positiv bewertet VIER PFOTEN allerdings, dass 26 Unternehmen ihre Richtlinien oder Produktbeschreibungen nach Hinweisen der Organisation bereits verbessert haben. Laut Report verwenden derzeit 58 Prozent der Modeunternehmen teilweise oder vollständig zertifizierte Wolle. Das bedeutet aber auch: Über 40 Prozent geben auf ihren Websites nicht an, ob sie auf zertifizierte Materialien setzen. „Aus Tierschutz- und Konsument:innensicht ist das völlig inakzeptabel“, sagt Weissenböck.

Hoffnung macht, dass sich weltweit bereits mehr als 140 Modeunternehmen verpflichtet haben, spätestens bis 2030 ausschließlich zertifizierte Wolle einzusetzen. Vierzehn der in der aktuellen Untersuchung bewerteten Firmen haben sich dieser Initiative erst nach Veröffentlichung des Reports angeschlossen.

VIER PFOTEN fordert die Modebranche auf, sich verbindlich zu zertifizierter Wolle zu bekennen, die ohne Lämmerverstümmelung gewonnen wird, und diesen Schritt mit einem klaren Zeitplan zu versehen. Zudem müsse Tierwohl-Transparenz am Point of Sale selbstverständlich werden – durch klare Kennzeichnungen sowohl auf den Etiketten als auch im Onlinehandel.

Hintergrund: Rund 80 Prozent der weltweit verwendeten Merinowolle stammen aus Australien. Dort ist das sogenannte Mulesing noch immer erlaubt. Dabei werden Lämmern im Alter von zwei bis zwölf Wochen ohne ausreichende Betäubung großflächig Hautstücke am Hinterteil entfernt – ein Eingriff, der extreme Schmerzen, Angst und Stress verursacht. Diese Praxis soll einen Befall durch Fliegenmaden verhindern, doch sie bleibt eine grausame und überholte Methode.

Als Reaktion auf die Intransparenz und Untätigkeit von Michael Kors startet VIER PFOTEN eine internationale Kampagne, um Konsumentinnen und Konsumenten zu mobilisieren. Ziel ist es, den Luxuskonzern dazu zu bewegen, sich zu zertifizierter, tierfreundlicher Wolle zu verpflichten. Weitere Informationen zur Kampagne finden sich unter www.vier-pfoten.at/kampagnen-themen/kampagnen/wear-it-kind/michael-kors-luxus-endet-wenn-laemmer-leiden