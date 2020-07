tierschutz

In mittlerweile fünf Schlachtbetrieben in Österreich sind aktuell neue Corona-Infektionen aufgetreten.

Ein Schlachthof in Niederösterreich ist der fünfte derartige Betriebe in Österreich in dem es in jüngster Zeit zu Covid-19-Neuinfektionen kam. Nach dem Auftreten einer ersten Infektion in dem Betrieb wurde in vergangenen Woche alle dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet. Dabei stellte sich heraus, dass über 30 Neu-Infektionen zu verzeichnen sind. Der Schlachthof hatte sich zuvor, wie es dazu heißt, vorbildich im Hinblick auf alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhalten.

Tierschützer sehen sich jedoch bestätigt, dass Schlachtbetriebe Brutstätten neuer Covid-19-Infektionen seien. Die in diesen Betrieben praktizierte Tierhaltung und das Stress-Level der Nutztiere vor der Schlachung mache die Tiere infektionsanfällig sowie die Schlachthöfe zu Hot-Spots von Zoonosen, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden.

