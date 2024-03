VIER PFOTEN WILL VIER SLOWENISCHE BÄREN NACH ÖSTERREICH BRINGEN

Die Tiere leben in Privathaltung unter schrecklichen Bedingungen und die Behörde bleibt untätig

VIER PFOTEN schlägt Alarm: In Slowenien werden vier Bären von ihren privaten Haltern unter schrecklichen Bedingungen gehalten. Die Tierschutzorganisation bemüht sich seit Jahren, sie zu retten und in ihren BÄRENWALD Arbesbach im Waldviertel zu bringen. Doch die slowenischen Behörden sind untätig und reagieren nicht auf Hinweise der Organisation, die belegen, dass die Tiere nicht artgemäß gehalten und konfisziert werden sollten. Dabei wäre schnelles Handeln geboten: Einer der ursprünglich fünf Bären ist vor kurzem gestorben, und auch die restlichen vier sind gesundheitlich schwer angeschlagen, wie eine Veterinärmedizinerin bei einem Besuch vor Ort gemeinsam mit VIER PFOTEN festgestellt hat.

Verwahrloste Bären in Slowenien: Ein Skandal der EU, der sofortiges Handeln erfordert

„Es ist ein Skandal, dass das EU-Land Slowenien Tiere dermaßen dahinvegetieren lässt. Die Bären leben seit Jahrzehnten in engen Käfigen, auf blankem Beton, ohne Schutz vor Witterung, ohne adäquates Futter oder medizinische Versorgung. Seit langem halten uns die Behörden trotz unserer intensiven Bemühungen hin, und selbst nach dem völlig unnötigen Tod eines der Bären sind sie weiterhin untätig. Die Tiere sind wirklich in einer schlechten Verfassung – wir müssen sie endlich rausholen.“

So Eva Rosenberg, VIER PFOTEN Österreich Direktorin

Drei der Bären leben in Käfigen bei Restaurants, einer in einem Privatzoo. Die Zähne der Bären sind in einem desaströsen Zustand, was bei den Tieren massive Schmerzen verursachen muss. Zudem zeigen sie stereotypes Verhalten wie das so genannte Drangwandern oder das Beißen an den Käfigstäben. Die Veterinärmedizinerin Julia Bohner vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, die auch am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien tätig ist, hat sie im letzten Jahr gemeinsam mit VIER PFOTEN besucht und eine alarmierende Diagnose gestellt: „Ich empfehle dringend, die Bären in ein artgemäßes Schutzzentrum zu bringen, um weitere physische und psychische Schäden zu verhindern.“, so Bohner.

Der verstorbene 33jährige Bär Felix lebte gemeinsam mit der 34jährigen Bärin Masha bei einem Restaurant & Hotel Gostilna Tušek in Kocevje. Eva Rosenberg erzählt: „Beim unserem Besuch stand den Tieren kein Trinkwasser zur Verfügung, die zwei kleinen Pools im Gehege waren leer. Der Boden war mit Fäkalien übersät, die darauf schließen ließen, dass das Gehege mindestens 10 Tage lang nicht gesäubert worden war. Außer einem Baumstamm gab es keinen Anreiz für die Bären. Beide Tiere waren apathisch und reagierten kaum auf Stimulation. Und jetzt ist Felix ist in seinem Betonkäfig gestorben – was für ein trauriges Ende eines traurigen Lebens.“

Seit 2004 ist es in Slowenien für Privatpersonen eigentlich verboten, Bären zu halten, die der freien Natur entnommen wurden. Allerdings konnten Eigentümer:innen, die ihre Tiere vor 2004 erworben hatten und sie nicht mehr auswildern konnten, eine Genehmigung zur Haltung vom zuständigen Ministerium bekommen. Auch nach einer Novelle des Tierschutzgesetzes, das im April 2023 in Kraft trat und auch die Haltung von in Gefangenschaft geborenen Bären verbietet, gilt diese Ausnahmeregelung.

Verantwortlich für die Gesundheit und das Wohl der Bären ist die Behörde für Lebensmittelsicherheit, Veterinärwesen und Pflanzenschutz des Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Lebensmittel. Für die Haltungsbedingungen ist allerdings das Ministerium für Umwelt und Raumplanung zuständig.

Gemäß der slowenischen Gesetzeslage müssten Bären Zugang haben zu:

Einem Außen-Gehege von 150 m²/Bär + 20m² für jeden weiteren Bären

Einem Innen-Gehege von 6 m²

Einem Pool von 60m² x 1,5m Tiefe

Frischem Futter, inklusive Fisch, Fleisch, Früchte und Gemüse

Einem strukturierten Gehege mit einem naturbelassenen Boden und Klettermöglichkeiten

„Bei beiden Besuchen vor Ort mussten wir feststellen, dass keiner der Besitzer:innen die Bären gesetzeskonform hält. Alleine das sollte doch die Behörden auf den Plan rufen. Wir versuchen nun, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, damit sie endlich in die Gänge kommen. Die Bären brauchen ganz dringend unsere Hilfe“, so Rosenberg abschließend.

Sie können Vier Pfoten bei der Rettung unterstützen indem sie ein Protestmail an die Regierung senden. Alle Infos unter vier-pfoten.at