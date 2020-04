Ab sofort: Volker Piesczek moderiert auf oe24.TV

Wien. Piesczek, der 2011 und 2012 zweimal die "Romy" als beliebtester Moderator Österreichs gewann, wird in der neuen News-Show auf oe24.TV jeden Abend ab 20.00 Uhr alle wichtigen News des Tages mit spannenden Interview-Partnern, Live-Schaltungen zu Reportern und Korrespondenten und interessanten Studiogästen moderieren.

"Insider" ab 18:30

Zusätzlich wird Volker Piesczek auf oe24.TV auch ab 18.30 Uhr den "Insider" zum Thema des Tages präsentieren.



Volker Piesczek zu seiner neuen Show auf oe24.TV: "Wir wollen jeden Abend alle spannenden Reportagen des Tages in einer einstündigen News-Show zusammenfassen. Ziel unserer Sendung soll es sein, zur Primetime einen möglichst guten Überblick über alle Themen des Tages zu geben. Mit Reportern, Studiogästen, live zugeschalteten Politikern, aber auch mit informativen Beiträgen, die in Magazinform am Abend auch die Hintergründe der News des Tages beleuchten. Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe."



Die News-Show mit Volker Piesczek ist die einzige tägliche Hauptabendsendung mit einem Live-News-Angebot im gesamten Fernseh-Angebot. In der aktuellen Corona-Krise bekommt sie besondere Bedeutung und besonderes Zuseher-Interesse und erreichte in den letzten Tagen schon bis zu 100.000 Zuseher.