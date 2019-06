So wird der letzte Life Ball

Passend zum Thema Abschied startet der Life Ball am 8. Juni die Show in Schwarz-Weiß. Ein Horrorclown tritt aus dem Portal, die Life-Ball-Fanfare spielt und der Zauberer von Oz erscheint in Gestalt von Peter Fässlacher. Dazu singt Opern-Star Piotr Beczała.

Der Zirkusdirektor (Conchita Wurst) zieht ein, mit ihm Artisten wie Roncalli-Star Lili Paul. Ein „Stromausfall“ leitet zum bunten Treiben über, der Song Can You Feel It gibt den Startschuss für die Farbenwelt. Die Life-Ball-Engel tanzen in den Regenbogenfarben an. Stars wie Kelly Osbourne, Dita Von Teese oder Amanda Lepore führen das farbenfrohe Spektakel an. Bürgermeister Michael Ludwig hält um 22 Uhr eine Rede, danach performt Wurst den Song Hit Me.

Austro-Power

Die anschließenden Auftritte sind ebenfalls in Farben gegliedert. In der Farbgruppe Gelb, die um 22.20 Uhr einzieht, finden sich unter anderem auch Austro-Promis wie Thomas Klein. Schauspielerin Elke Winkens ist als Blechfrau verkleidet und Sunnyi Melles übernimmt die Rolle der Hexe aus dem Zauberer von Oz.

Um 22.30 Uhr spricht Hollywood-Star Katie Holmes zu den Gästen, um 23.15 Uhr rockt Missoni den Laufsteg, ehe Gery Keszler um 23.30 Uhr seine Abschlussrede hält.

EuroPride-Gala als Ball-Warm-up

Die EuroPride Vienna bietet zwei Wochen lang Informations-, Diskussions- und Kulturveranstaltungen sowie Partys in Wien. Höhepunkt ist die Regenbogenparade am 15. Juni. Beim Gala-Empfang vergangenen Sonntag tauschten sich Botschafter wie Conchita Wurst oder Jeannine Schiller aus.

N. Martens