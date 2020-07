Wenn die Abendplanung ins Wasser fällt: tolle Freizeitideen, die immer gehen

Doch dann schlägt das Wetter zu, durchkreuzt den Plan und schon geht diese Vorfreude schlichtweg einfach den Bach hinunter. Nun sitzt man da und fragt sich, was man nun mit dieser unerwünscht neugewonnenen Freizeit anstellen soll. Dabei kommt es natürlich ganz darauf an, ob man die Zeit nun allein verbringt oder nicht. Die besten Freizeitideen für alle Gelegenheiten haben wir an dieser Stelle einmal handlich zusammengefasst.

Spieleabend

Vor allem dann, wenn das Wetter einem einen Strich durch die Rechnung macht und man den Abend wohl kaum draußen genießen kann, empfiehlt sich ein Spieleabend mit den besten Freunden. Immer beliebt sind diverse Brettspiele. Der Klassiker ist hier wohl Monopoly. Trivial Pursuit oder Activity sorgen für besonders viele Lacher. Aber auch ein einfaches Scharadespiel kann einen ganzen Abend füllen.

Generell ist das Spielen nicht nur wichtig für die Entwicklung von Kindern, sondern auch für Erwachsene . Das Spielen selbst folgt eigentlich keinem höheren Zweck. Es nimmt also keinen wirklichen Sinn ein, allerdings bedeutet das nicht, dass Spielen gleichzeitig sinnlos ist. Es entspannt den Menschen, es schweißt Gruppen mehr zusammen und es fördert das Konkurrenzdenken, aber im positiven Sinne.

Für einen Spieleabend braucht man eine Auswahl an Brettspielen, Getränke und Snacks. Am besten bringt jeder etwas mit und schon hat man auf diese Weise die Kosten untereinander aufgeteilt.

Couchkino

Der Filmabend ist ebenfalls ein Klassiker, wenn es um die Freizeitgestaltung bei schlechtem Wetter geht. Entweder schaut man sich allein Filme an, zu zweit oder in einer größeren Gruppe. Im Idealfall kocht man dann auch nicht selbst, sondern lässt sich etwas zu Essen ganz einfach über Onlineplattformen wie lieferando.at liefern. Für größere Gruppen eignet sich besonders gut Pizza, da es sie in allen möglichen Variationen und Größen gibt. So kann man dafür sorgen, dass für jeden etwas dabei ist.

Schwieriger wird es jedoch bei der Auswahl des Films oder der Filme für den Abend. Je größer die Gruppe ist, desto schlechter lässt sich in der Regel ein gemeinsamer Nenner finden. Bei einem Männerabend sind generell Action-Filme nie verkehrt. Bei einem Mädelsabend kommen meist eher Liebesfilme und romantische Komödien zum Einsatz. Richtig schwierig wird es bei einer gemischten Gruppe. Besonders beliebt sind hier Horrorfilme, denn gemeinsam gruselt es sich doch immer am schönsten.

Wenn die Entscheidung in der Gruppe besonders schwer fällt, kann auch das Los entscheiden. Jeder schreibt seinen Favoriten auf einen Zettel. Die Zettel kommen dann in eine Schüssel und werden gut vermischt. Im Anschluss wird dann ein Siegerfilm gezogen, in der Hoffnung, dass sich alle damit anfreunden können.

Küchenparty

Eine gute Möglichkeit, um mit Freunden bei schlechtem Wetter zu feiern ist die Küchenparty. Dabei trifft man sich zum gemeinsamen Kochen. Wichtig ist dabei in erster Linie, dass die Küche auch groß genug ist, damit man sich nicht gegenseitig im Weg herumsteht. Im Vorfeld gilt es zunächst abzuklären, was denn überhaupt auf der Speisekarte an dem Abend stehen soll.

Wenn viele Leute kochen, bietet sich beispielsweise ein Tapas-Abend an. Das sind spanische Kleinigkeiten , die aus allen möglichen Zutaten bestehen können, wie etwa Fleisch, Fisch, Gemüse, etc. Dabei kann sich jeder um ein anderes Tapa an dem Abend kümmern. Ende wird dann alles zusammen aufgetischt und jeder kann sich daran bedienen.

So ein Tapas-Abend ist auf jeden Fall sehr gesellig. Gemeinsames Kochen bringt die Menschen ebenfalls näher zusammen. Es wird geredet, gelacht und an Ende steht ein gemeinsames Essen, an dem alle beteiligt waren.

© unsplash.com, Edgar Castrejon

Karaoke

In diesem Fall sollte man vorher unbedingt die Nachbarn vorwarnen, denn es kann dabei durchaus etwas lauter zugehen. Beim Karaoke handelt es sich um eine Art der Abendgestaltung, die man unbedingt einmal in der Gruppe versuchen sollte. Hier macht sich jeder einmal zum Affen und das ist wirklich unglaublich lustig. Manchmal kommt es sogar vor, dass jemand eine Stimme hat, von der man vorher vielleicht nichts geahnt hat. In jedem Fall sind Karaoke-Abende wirklich immer einmalig und werden von den Beteiligten so schnell nicht mehr vergessen.

Zweisamkeit genießen

Im Alltag kommt die Zweisamkeit von Paaren häufig zu kurz. Arbeit, Termine und Freizeitstress ziehen Beziehungen oft in Mitleidenschaft. Warum nutzt man also nicht diese gewonnene Freizeit als eine gemeinsame Zeit und besinnt sich wieder auf sich selbst und den Partner.

Dazu gönnt man sich ein gemeinsames Essen und macht es sich einfach nur gemütlich, auf der Couch oder im Bett. Wer die Möglichkeit hat, kann sich ein gemeinsames entspannendes Bad gönnen. Das Stichwort ist hier wirklich Wellness für die Zweisamkeit. Vor allem dann, wenn auch noch Kinder im Spiel sind, sollte man als Paar wirklich jede Minute Zweisamkeit aktiv nutzen

Wer sich nämlich nicht genug Zeit für die Beziehung und die Partnerin oder den Partner nimmt, kann langfristig die Partnerschaft aufs Spiel setzen, indem die Liebe und Zuneigung eher in eine gegensätzliche Richtung schlägt.