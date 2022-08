Präsentieren Sie Ihre Unterkunft auf oesterreich-hotels.at

Registrieren Sie sich KOSTENLOS auf Österreichs erstem umfassenden und völlig unabhängigen Portal für die besten Unterkünfte und laden Sie unterschiedliche Informationen zu Ihrem Betrieb hoch.

Auch die Administrierung Ihres Eintrages übernehmen Sie selbst und sorgen dadurch dafür, dass Ihre Gäste immer topinformiert sind.

© Mowis

• Oesterreich-hotels.at ist keine Buchungsplattform, sondern soll in- und ausländischen Usern einen perfekten Überblick über die verfügbaren Unterkunfts-Angebote in Österreich bieten.

• Die Registrierung ist für alle Beherbergungsbetriebe kostenlos. Auch werden keinerlei Buchungsgebühren verrechnet, sondern die User werden direkt an das Hotel vermittelt.

• User können aber auch nach speziellen Themen wie z.B. von Wellnesshotels, über Sporthotels, Familienhotels oder Stadthotels, bis hin zu speziellen Themen wie Hundehotels oder Bikerhotels suchen.

• Da das Portal werbefrei ist (nur registrierte Hotels können auf Wunsch Empfehlungen positionieren), wird die Usability des Portals nicht durch nervige Werbung gestört.

• Das Kernstück für die Besucher der Seite sind kurzfristige Top-Angebote, die Sie als Hotel selbst erstellen und promoten können, um kurzfristig Ihre Auslastung zu erhöhen.

TOP-Angebote zum kurzfristigen Schließen von Buchungslücken

Stellen Sie bis zu drei TOP-Angebote auf oesterreich-hotels.at, um saisonale Specials zu bewerben oder entstandene Buchungslücken kurzfristig zu vermeiden.

Diese Angebote werden nicht nur auf den SocialMedia-Kanälen von oesterreich-hotels.at beworben, sondern auch in unserem Newsletter allen Abonnenten regelmäßig zugesandt.

© Mowis

Registrieren Sie sich kostenlos

Zeigen Sie unseren Usern, dass Ihre Unterkunft zu den besten Ihrer Region zählt oder durch ein besondere Angebot glänzt.

https://www.oesterreich-hotels.at/registrierung/

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf Ihren Betrieb auf oesterreich-hotels.at begrüßen zu dürfen.

Kontakt Hotelportal:

Herr Christoph Permoser

0699 1800 6607

kontakt@oesterreich-hotels.at