Wenn Biden noch eine Chance haben will, dann muss er diese drei Staaten gewinnen.

Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden haben sich bei der US-Präsidentschaftswahl ein hartes Rennen um die Swing States geliefert. Stunden nach Wahlschluss in den meisten Swing States gab es am Dienstagabend (Ortszeit) weiterhin keine Vorentscheidung. Biden und Trump erhielten ihre jeweiligen Hochburgen zugesprochen.

Diese drei Staaten bringen die Entscheidung

In den wichtigen Staaten des Rostgürtels, in den Trump vor vier Jahren die entscheidenden Stimmen für seinen Sieg gesammelt hatte, waren noch keine belastbaren Trends feststellbar. In Wisconsin, Michigan und Pennsylvania führte der Amtsinhaber zum Teil deutlich, doch beruhten diese Ergebnisse hauptsächlich auf der Urnenwahl vom Dienstag. Die Biden-Anhänger hatten aber Umfragen zufolge überwiegend von der Briefwahl Gebrauch gemacht, weswegen eine deutliche Verbesserung des Stimmenanteils des Herausforderers erwartet wurde.

Trump gewinnt in Florida

Trump führte in Florida (29 Wahlmänner) mit 51,3 zu 47,8 Prozent der Stimmen, nachdem über 90 Prozent der Stimmen ausgezählt wurden. Der konservative Sender Fox News erklärte den Amtsinhaber in der Früh bereits zum Sieger in dessen Heimatstaat. In Ohio (18) war Trump mit 52,8 zu 45,8 Prozent vorne (Auszählungstand 88 Prozent), in North Carolina (15) mit 50 zu 48,8 Prozent (Auszählungsstand 93 Prozent). Alle drei Staaten hatte Trump vor vier Jahren gewonnen. Beobachter wiesen jedoch darauf hin, dass Biden durch die Auszählung von Briefwahlstimmen noch aufholen könnte.

Trump konnte nach dem Zwischenergebnis auch zwei wackelnde "rote" Hochburgen, Texas (38) und Georgia (16) halten. Doch auch dort war sein Vorsprung zu knapp für eine endgültige Entscheidung zu seinen Gunsten. Der demokratische Präsidentschaftskandidat konnte sich indes Hoffnungen machen, die traditionelle konservative Hochburg Arizona (11) zu drehen. Nach Auszählung von 73 Prozent der Stimmen lag er dort mit 53,7 zu 45 Prozent in Front.