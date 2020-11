Über eine Milliarde Euro wird weltweit auf den Ausgang der Wahlen gewettet.

Die US-Präsidentschaftswahlen reizen weltweit viele Menschen zu Wetten auf das Ergebnis. Nicht nur in den Umfragen, auch an den Wettbörsen liegt der Herausforderer Joe Biden klar vor dem Amtsinhaber Donald Trump. Ein Spieler hat eine Million Pfund (1,11 Mio. Euro) auf den Sieg des Demokraten Biden gesetzt, nach Angaben des britischen Wettanbieters Betfair die höchste politische Wette aller Zeiten. Wenn Biden gewinnt, würde der Spieler 1,54 Millionen Pfund einstreifen.



Die Chancen von Trump auf eine Wiederwahl seien über das Wochenende zwar etwas gestiegen, aber Biden bleibe der klare Favorit bei den Online-Wetten. An der britischen Wettbörse Smarkets hat Biden laut der platzierten Wetten eine Chance von 65 Prozent auf den Wahlsieg, während die Chance von Trump sich über das Wochenende von 34 auf 35 Prozent nur minimal verbessert habe. Auch der britische Wettanbieter Betfair vermeldete einen leichten Anstieg der Chancen Trumps auf dasselbe Niveau.



Dabei kann die Einschätzung an den Wettbörsen durchaus auch von den Ergebnissen der Umfragen abweichen. Ein Beispiel ist der Bundesstaat Florida, wo laut Umfragen Biden vorne liegt, die Spieler in ihren Wetten aber Trump vorne sehen.



Während noch laufend Wetten abgegeben werden schätzt Matthew Shaddick, Chef der Sparte Politwetten bei der Ladbrokes Coral Group, dass rund eine Milliarde Pfund (1,11 Milliarden Euro) weltweit auf das Ergebnis der US-Wahl gesetzt werden. Dabei werden die meisten großen Wetten außerhalb der USA abgegeben, denn innerhalb des Landes ist das Wetten auf politische Ereignisse verboten.