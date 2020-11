Nach Auszählung von fast 50 Prozent der Stimmen liegt Biden vor dem republikanischem Amtsinhaber Donald Trump um zwei Prozentpunkte.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden führt leicht bei den Präsidentschaftswahlen am Dienstagabend nach ersten Teilergebnissen in dem traditionell roten Bundesstaat Texas. Nach Auszählung von fast 50 Prozent der Stimmen liegt Biden vor dem republikanischem Amtsinhaber Donald Trump um zwei Prozentpunkte. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmenauszählungen.



Allerdings könnte sich das bald ändern. Zuerst wurden die Briefwahlstimmen ausgezählt, die erwartungsgemäß vor allem Anhänger der Demokraten nutzen. Im Jahr 2016 hatte Trump in Texas mit komfortablem Abstand auf seine damalige Kontrahentin Hillary Clinton gewonnen. Trump erreichte 52,2 Prozent, Clinton 43,2 Prozent.