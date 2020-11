Der demokratische Präsidentschaftskandidat glaubt daran, dass der Wahl-Krimi bald ein Ende hat und rechnet auch weiterhin mit seinem Sieg.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die US-Amerikaner aufgerufen, angesichts der andauernden Auszählung aller Stimmen geduldig und besonnen zu bleiben. "Die Demokratie ist manchmal chaotisch. Sie erfordert manchmal auch ein bisschen Geduld", sagte Biden am Donnerstag in Wilmington im US-Staat Delaware.



Die Demokratie in den USA habe sich über 240 Jahre bewährt und sei ein Beispiel für die ganze Welt, sagte er. Er und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris seien sehr zuversichtlich, dass sie nach Auszählung der Stimmen die Wahl gewonnen haben würden. "Deswegen bitte ich alle, die Ruhe zu bewahren", sagte Biden. "Der Ablauf funktioniert, das Auszählen wird zu Ende gebracht."



Biden weiter siegessicher

Biden glaubt weiter an einen Sieg bei der US-Wahl. "Wir haben keinen Zweifel, dass, sobald die Auszählung beendet ist, Senatorin Kamala Harris und ich zu den Gewinnern erklärt werden", sagte Biden am Donnerstag bei einem kurzen Auftritt in Wilmington im Bundesstaat Delaware.



Er und Kamala Harris fühlten sich weiterhin sehr gut angesichts des derzeitigen Stands des Rennens. Joe Biden gab sich zuversichtlich, dass das Ergebnis der Wahl sehr bald feststehen werde.