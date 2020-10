US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden haben am Donnerstag in Nashville ihre zweite und damit letzte TV-Debatte vor der Wahl am 3. November bestritten.

Die wichtigsten Zitate im Überblick: Trump zu Corona: "Wir müssen das Land öffnen. Wissen Sie, ich habe es oft gesagt, das Heilmittel darf nicht schlimmer sein als das Problem selbst."

"Wir können das Land nicht geschlossen halten."

"Ich übernehme volle Verantwortung."

"Wir kämpfen dagegen, und wir kämpfen intensiv."

"Immer mehr Menschen geht es besser."

"Es ist nicht meine Schuld, dass es hierher gekommen ist. Es ist Chinas Schuld." Biden zu Corona: "Niemand, der für so viele Todesfälle verantwortlich ist, darf Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben."

"Wir werden durch einen dunklen Winter gehen - und er hat keinen Plan." Biden zu Trumps Aussage, er habe ein gutes Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un: "Und wir hatten ein gutes Verhältnis zu Hitler, bevor er in Europa einfiel." Biden zum Thema Rassismus: "Es ist eine Tatsache, dass es in den USA strukturellen Rassismus gibt."

"Er (Trump) gießt in jedes einzelne rassistische Feuer Öl." Trump zum Thema Rassismus: "Ich bin die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum." Trump zu Korruptionsvorwürfen gegen Biden: "Ich mache kein Geld mit China, Sie schon. Ich mache kein Geld mit der Ukraine, Sie schon." Biden zu Korruptionsvorwürfen: "Ich habe niemals in meinem Leben einen Penny von einer ausländischen Quelle angenommen."



"Sie haben kein einziges Jahr ihre Steuererklärungen herausgegeben."



"Was haben Sie zu verbergen?" Trump zum Vorwurf der Steuervermeidung: "Ich habe Abermillionen Dollar an Steuern vorab gezahlt." Trump zur Migrationspolitik: "Wir haben jetzt eine stärkere Grenze als je zuvor." (Trump verwies auf die Mauer, die er an der Grenze zu Mexiko bauen lässt) Biden zur Gesundheitspolitik: "Jeder sollte das Recht auf eine bezahlbare Gesundheitsversorgung haben." Trump zu den hohen Spendeneinnahmen der Demokraten: "Ich könnte Eure Rekorde wegpusten, wie es niemand für möglich halten würde." "Wir brauchen keine Geld. Wir haben jede Menge Geld."