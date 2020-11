Vom Nachrichtensender "News12" haben wahrscheinlich die wenigsten in Europa oder auch im Rest der USA gehört. Aber der New Yorker Sender erreicht derzeit auf den Sozialen Netzwerken weltweit Aufmerksamkeit. Der Grund ist ein Video eines Live-Einstiegs eines Reporters. Der Journalist Alex Zdan berichtet aus Long Island über den Wahlsieg von Joe Biden.

Plötzlich läuft ein Mann mit einer "Trump 2020"-Maske ins Bild und bleibt stehen. Zdan dreht sich um, fragt wie es ihm gehe und bekommt zu hören: "Sind das die echten Medien oder die Fake-Medien?" Der Reporter konterte schnell und warf ihm ein "F**k off!" (deutsch: "Verp**s dich!") an den Kopf.

Der Clip wird auf Twitter vor allem unter Biden-Fans wie wild geteilt und der Reporter für seine Reaktion gefeiert. Andere kritisieren ihn hingegen für sein unprofessionelles Verhalten und fordern gar seine Kündigung. Trump beschreibt kritische Medien und Berichte seit seiner Kandidatur als "Fake News" und prägte den Begriff weltweit. Vor allem unter seinen Unterstützern wuchsen daher über die Jahre die Zweifel an kritischen Medien wie CNN oder auch die "New York Times", die Trump immer wieder angreift.

