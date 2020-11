Donald Trump wurde abgewählt, seine Bewegung ist damit aber noch lange nicht zu Ende.

Joe Biden wird neuer Präsident der USA. 1.384 Tage der Trump-Präsidentschaft sind damit Ende Jänner vorbei. Der noch amtierende Präsident will es nicht wahrhaben. "Ich habe gewonnen", schreibt er auf Twitter. Eine Armada an Anwälten soll die Wahl anfechten.

Im Hintergrund soll Trump aber bereits an neuen Plänen nach seiner Amtszeit als Präsident arbeiten. Gerüchten zufolge könnte der abgewählte US-Präsident jetzt einen eigenen TV-Kanal, der sich ganz auf ihn fokusiert, gründen. Der landesweite Sender soll zu einer Machtzentrale werden und damit auch seinen Ex-Lieblingssender „Fox News“ brüskieren. Damit könnte Trump weiterhin seine Inhalte transportieren und massiv Stimmung gegen Biden und die Demokraten machen.

Kandidiert nun Ivanka?

Mit seinem neuen TV-Sender soll Trump dann seine Rückkehr ins Weiße Haus 2024 anstreben. Donald könnte dann noch einmal selber antreten oder einen seiner Kinder ins Spiel bringen. Die „BILD“ spekuliert etwa damit, dass Ivanka mit Hilfe von Papa Trump in vier Jahren die erste weibliche Präsidentin der USA werden könnte.

Der Ex-Präsident könnte dabei weiterhin auf Twitter polarisieren und die Trump-Anhänger mobilisieren. Seine Tochter Ivanka würde der Kandidatur ein modernes, moderates und vor allem weibliches Gesicht geben und hätte damit wohl auch gute Chancen bei der Wahl.

Trump attackiert Lamestream-Medien

US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Niederlage über das in den USA seit dem 19. Jahrhundert etablierte System beklagt, dass große Medienhäuser einen Wahlsieger ausrufen. "Seit wann bestimmen die Lamestream-Medien, wer unser nächster Präsident sein wird?", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. "Wir alle haben in den vergangenen zwei Wochen viel gelernt."

"Lamestream-Medien" ist ein Kunstbegriff Trumps, der die von ihm kritisierten Mainstream-Medien und "lame" (lahm) verquicken soll.