Dr. Jill Biden: Englischprofessorin und seit 40 Jahren an der Seite von Joe Biden.

Krasser könnte der Unterschied zur jet­zigen First Lady Melania Trump (50) nicht sein. Bachelor, Master, Doktortitel – das ist die Karriere von Jill Biden (69), eine Englischprofessorin. Seit mehr als 40 Jahren ist sie an der Seite von Joe Biden. Biden hatte zuvor seine erste Ehefrau und seine einjährige Tochter bei einem Verkehrsunfall verloren. Jill Biden stand ihm in dieser schlimmen Zeit zur Seite. 1981 kam schließlich die gemeinsame Tochter Ashley Blazer zur Welt.

Die Familie steht für sie an erster Stelle. Sie ist seine Stütze, loyal, stark, engagiert, aber nie in den Vordergrund drängend. Jill unterrichtete leidenschaftlich gerne, hörte selbst dann nicht auf, als ihr Mann unter Barack Obama Vizepräsident wurde und nach Washington zog.

Sie setzte auf ihre eigene Karriere, wollte stets ihr eigenes Geld verdinen. Nur nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter legte sie eine zweijährige Pause ein. Nachdem vier ihrer Freundinnen an Brustkrebs erkrankt waren, gründete sie 1993 die „Biden Breast Health Initiative“. (wek)