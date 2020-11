Trump beschuldigt jetzt seine Anhänger

Trump will die Wahl gerichtlich anfechte – dafür braucht er Geld, das dem Wahlkampf-Team aber offenbar noch fehlt.

USA. Eigentlich sollen die Spenden-E-Mails von Donald Trumps Wahlkampf-Team Geld für die Wahlen bringen. Aber jetzt ist man anscheinend dazu übergegangen, seine Anhänger zu beschuldigen.

In einer Mail des Trump-Teams wird den Empfängern vorgeworfen: "Du hast bisher alle unsere E-Mails ignoriert, in der wir dich gebeten haben, DIE WAHL ZU VERTEIDIGEN. Du hast Team Trump, Eric, Lara, Don, den Vizepräsident ignoriert UND du hast sogar den Präsidenten der Vereinigten Staaten ignoriert."

Trump fundraiser emails getting narky. pic.twitter.com/rI6I1YGvIu — Ben Riley-Smith (@benrileysmith) November 6, 2020

Die Mails des Wahlkampf-Teams werden "gereizt", schreibt der US-Korrespondent der Briten-Zeitung „The Daily Telegraph“, Ben Riley-Smith. Weitere Twitter-User berichten ebenfalls davon, diese Mails erhalten zu haben.

Zehntausende Patrioten wären erstmals in den letzten 24 Stunden aufgesprungen, steht in der Mail. Dann fragt das Trump-Team: "Warum hast du das nicht getan?"

Geht Trump das Geld aus?

Trump braucht Geld, wenn er die Wahl vor Gericht anfechten will. Allerdings hatte das Wahlkampf-Team viel Geld am Anfang der Kampagne verprasst. In der Corona-Krise weigerte sich der Präsident dann mehrmals, bei lukrativen Spenden-Veranstaltungen aufzutreten. Der Kampagne ging an manchen Stellen vor der Wahl sogar das Geld aus.

Jetzt schickt das Trump-Team Bettelbriefe an seine Anhänger.